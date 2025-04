L’Aquila, Possibile mal funzionamento sistema di emissione carta di identità elettronica

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:I Servizi demografici comunali rendono noto che nel pomeriggio di mercoled? 9 aprile ? prevista un’attivit? di aggiornamento e manutenzione della piattaforma ministeriale in uso ai Comuni per l’emissione della carta di identit? elettronica – si legge sul sito web ufficiale. Detta attivit?, pertanto, potrebbe portare ad un fermo del servizio di rilascio dei documenti nel corso dell’apertura pomeridiana degli sportelli della sede centrale di Via Roma e della Delegazione di Paganica – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it