L’Aquila potenzia la sicurezza per diventare Capitale Italiana della Cultura 2026

L’Aquila si prepara a diventare la Capitale Italiana della Cultura nel 2026, un evento che comporterà un significativo rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nella città. L’ufficio della Prefettura di L’Aquila ha annunciato una serie di misure destinate a garantire la sicurezza degli eventi culturali e delle manifestazioni programmate nel corso dell’anno, in risposta alle esigenze di protezione dei partecipanti e dei visitatori. La Prefettura, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine locali, ha elaborato un piano strategico che prevede non solo l’incremento della presenza di agenti di polizia nelle aree chiave della città, ma anche l’adozione di nuove tecnologie per il monitoraggio e la gestione delle folle. “La sicurezza è una priorità per noi e vogliamo assicurarci che il nostro patrimonio culturale possa essere vissuto in un ambiente sereno e protetto”, ha dichiarato il Prefetto. In aggiunta, sono previsti investimenti in infrastrutture di monitoraggio e comunicazione, in modo da garantire un efficiente coordinamento tra le diverse agenzie di sicurezza. L’incremento delle forze di sicurezza è parte di un progetto più ampio mirato a valorizzare L’Aquila, che non solo sarà al centro della cultura italiana nel 2026, ma aspirerà anche a diventare un modello di sicurezza per eventi futuri nel paese. Queste iniziative si inseriscono in un contesto di rinascita e sviluppo della città, dopo gli eventi sismici che l’hanno colpita, e intendono offrire a cittadini e turisti un’esperienza unica, all’insegna della cultura e della sicurezza.