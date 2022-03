L’Aquila, Povertà educativa: pubblicato avviso per centri socio ricreativi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Pubblicato l’avviso del settore Politiche per il benessere della persona con scadenza al 14 marzo per implementare l’attivit dei centri socio ricreativi in favore di utenza in et scolastica consultabile al link: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_826.html

A darne notizia l’assessore alle Politiche educative del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

“Per questa iniziativa sono stati stanziati 79mila euro da fondi comunali – spiega Bignotti – con l’obiettivo di aiutare tutte quelle famiglie che non riescono a dare una risposta ai bisogni dei propri figli, perch in difficolt economica, al fine di fornire affiancamento nel percorso scolastico o per dare loro la possibilit di accedere ad attivit extracurricolari”. “In questo modo forniamo un’altra risposta sul territorio per contrastare sistematicamente la povert educativa -prosegue l’assessore-andando anche nella direzione di promuovere la formazione di una rete di operatori che si occupano di attivit come il dopo scuola”. Potranno presentare domanda le organizzazioni a carattere volontaristico, di promozione sociale, ASD, e altre associazioni che gestiscono centri di accoglienza pomeridiana con apertura nel periodo scolastico che hanno come target di utenza quello di bambini e ragazzi dai 6 a 14 anni e adolescenti fino a 17 anni.

“Si tratta – conclude l’assessore alle Politiche educative – di un’altra azione che si mette a sistema con tutte le altre che abbiamo finora realizzato o pianificato, ultimo in ordine di tempo il realizzando centro di ascolto psico-educativo per famiglie e adolescenti, per contrastare e prevenire un fenomeno, quello della povert educativa, che a seguito delle restrizioni per la pandemia rappresenta uno dei temi principali da monitorare sul quale questa amministrazione ha da sempre impostato una visione di citt specifica, mettendo a disposizione delle famiglie aquilane strumenti concreti di cui usufruire”.

