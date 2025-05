L’Aquila, Precari ASL: il Sindaco dell’Aquila e il consigliere Frullo incontrano una delegazione a Palazzo Margherita. Biondi: “dialogo costruttivo e condivisione della linea da seguire”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Completare il concorso e quantificare l’impatto occupazionale; verificare le possibilit? di scorrimenti e assunzioni future, anche in funzione della programmazione del fabbisogno nelle strutture sanitarie e in altre societ? partecipate a livello regionale; scrivere una nota ai parlamentari abruzzesi al fine di dare corso alla risoluzione approvata dal Consiglio regionale lo scorso 20 maggio che prevede la presentazione di un emendamento alla legge n. 234/2021 al fine di estendere l’efficacia della stessa al personale amministrativo e tecnico dei servizi esternalizzati che operano per la Asl”.Queste le iniziative concordate dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, con una delegazione dei lavoratori delle cooperative che operano per conto della ASL preoccupati per la loro condizione occupazionale, ricevuti ieri sera nella sede municipale di Palazzo Margherita, alla presenza del consigliere comunale con delega al Lavoro, Fabio Frullo – recita il testo pubblicato online. “Il mio approccio ? quello della responsabilit? e della concretezza, come accaduto anche con i lavoratori precari del Comune e delle partecipate, per i quali ho potuto intervenire in prima persona – si legge sul sito web ufficiale. Ritengo sia mio dovere offrire risposte basate su fatti e soluzioni percorribili, non su promesse vuote o speculazioni politiche – si apprende dalla nota stampa. L’internalizzazione diretta dei lavoratori non ? consentita dall’attuale assetto normativo, n? ? possibile per una ASL istituire una propria societ? ad hoc per assumere personale non sanitario, se non attraverso percorsi articolati e autorizzazioni specifiche a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prima di tutto bisogna fotografare il perimetro occupazionale attuale, capire chi superer? il concorso pubblico bandito dalla ASL per 53 posti, che – come indicato dalla direzione generale – saranno portati a 123. Poi sulla base di questi numeri, avviare una programmazione mirata – si apprende dal portale web ufficiale. ? fondamentale anche verificare se esistano possibilit? di bandire nuovi concorsi – precisa il comunicato. Serve un lavoro congiunto tra Regione, ASL e parlamentari per costruire una risposta efficace e duratura”, cos? Biondi e Frullo ai rappresentanti dei lavoratori che, in un clima costruttivo e orientato al dialogo, hanno spiegato a Biondi di sentirsi finiti in “un frullatore mediatico e di informazioni”. L’impegno reciproco tra amministrazione e lavoratori ? quello di tenersi aggiornati sull’evoluzione della vicenda – Il prossimo appuntamento utile sar? sicuramente quello all’esito della graduatoria finale del concorso ASL.

