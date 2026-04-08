L’Aquila, Prefetto vaticano del dicastero per la Cultura apre la Porta Santa, Biondi: “Orgoglio e gratitudine”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Accogliamo con profondo orgoglio e gratitudine l’annuncio dell’Arcidiocesi dell’Aquila sulla presenza del Cardinale Jos? Tolentino de Mendon?a per l’apertura della Porta santa della Perdonanza Celestiniana nell’anno di Capitale italiana della Cultura – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di una figura di altissimo profilo, prefetto del dicastero per la Cultura e l’Educazione, la cui partecipazione conferisce ulteriore prestigio a un rito che rappresenta il momento pi? autentico e sentito dalla nostra comunit?, simbolo universale di perdono, riconciliazione e speranza – La presenza del prefetto vaticano del dicastero per la Cultura, assume un significato ancora pi? rilevante in un anno cos? importante per L’Aquila, rafforzando il legame tra la dimensione spirituale della Perdonanza e il percorso culturale che la citt? sta portando avanti con impegno e visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Perdonanza ? parte integrante della nostra identit?, grazie anche a scelte di questo livello, continua a proiettarsi sempre pi? in una dimensione internazionale, capace di parlare al mondo intero mantenendo salde le proprie radici”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it