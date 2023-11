L’Aquila, Premio Borsellino: “Questo non è amore”, domani all’Aquila incontro per dire “No” alla violenza sulle donne

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Nel 1999 le Nazioni Unite hanno deliberato che il 25 novembre venga considerata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questa occasione, nell’ambito del Premio Nazionale Paolo Borsellino promosso organizzato quest’anno dall’Amministrazione comunale dell’Aquila e promosso dall’associazione “Societ? Clivile” in collaborazione con la Polizia di Stato, Regione Abruzzo, la sezione abruzzese dell’Associazione nazionale magistrati, hanno programmato in Abruzzo sei giornate, dal 22 al 27 novembre, sul tema “Questo non ? amore”, per dire ‘No’ alla violenza di genere – si apprende dalla nota stampa.

Un percorso riflessivo e di sensibilizzazione che si articoler? in dieci diversi momenti tra incontri riservati alle scuole, la presenza del camper del progetto “questo non ? amore” della Polizia di Stato nei punti pi? centrali di Pescara, L’Aquila e Teramo, incontri pubblici, flash mob, reading teatrali, presentazione di libri e la mostra fotografica di Cristian Palmieri.

All’Aquila la manifestazione si svolger? mercoled? 22 novembre dalle ore 10 negli spazi esterni all’Auditorium del parco con la presenza del camper della Polizia di Stato che distribuir? materiale informativo ed incontrer? gli studenti delle scuole aquilane –

Alle ore 10:30, all’interno dell’Auditorium, seguir? un importante incontro (in streaming sui canali social del Comune dell’Aquila) a cui prenderanno parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio, Fabrizia Francabandera, presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Roberta D’Avolio, sostituto Procuratore dell’Aquila e presidente della Associazione Magistrati sez.Abruzzo; David Mancini Procuratore del tribunale dei minori dell’Aquila, Francesca Martinelli, dell’associazione Societ? civile –

