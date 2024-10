L’Aquila, Premio Borsellino, rinvio evento del 18 ottobre al 24 ottobre

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si comunica che l’iniziativa prevista per domani, 18 ottobre a Palazzo Margherita, inserita nell’ambito del cartellone del XXXII Premio Nazionale Paolo Borsellino – la donazione dell’albero di Falcone alla presenza del Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Giampiero Costantini – ? rinviata al 24 ottobre alle ore 12 nella sede municipale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In quell’occasione, inoltre, sar? presente Daniela Di Maggio, madre di Gianbattista Cutolo “Giogi?”, giovane musicista ucciso la notte del 31 agosto 2023 a Napoli, che doner? al Comune dell’Aquila la “Pianta di Giogi?”.All’iniziativa prenderanno parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e don Maurizio Patriciello, parroco nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, in prima linea nella lotta alla criminalit? organizzata – si legge sul sito web ufficiale.

