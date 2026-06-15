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Eventi e Cultura

L’Aquila presenta il progetto “Ambasciatori di futuro” per lo sviluppo sostenibile

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Il progetto “Ambasciatori di futuro” sarà presentato martedì 16 giugno 2026, alle 11:30, nella Sala del Consiglio di Palazzo Camponeschi, in piazza Santa Margherita 2. L’iniziativa è realizzata dall’Università dell’Aquila in collaborazione con il Comune dell’Aquila, la Regione Abruzzo e Save The Children, con l’obiettivo di sostenere il ruolo delle future e giovani generazioni nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile sul territorio abruzzese.

Alla conferenza stampa saranno presenti il rettore dell’Università dell’Aquila, Fabio Graziosi, il professor Alessandro Vaccarelli in qualità di referente e responsabile scientifico del progetto, l’assessora alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini e i referenti territoriali di Save The Children.

Il progetto si propone di favorire il coinvolgimento attivo dei giovani abruzzesi nell’implementazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare attenzione al comune dell’Aquila. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi legati alla sostenibilità e all’ambiente, offrendo loro un ruolo attivo nella definizione di soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione del pensiero critico e della partecipazione civica dei giovani, con particolare focus sull’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva. Grazie alla partnership tra Università, istituzioni locali e organizzazioni non governative, il progetto “Ambasciatori di futuro” si propone di creare ponti e sinergie tra diversi attori della società per promuovere un cambiamento positivo e duraturo sul territorio abruzzese.

La conferenza stampa di presentazione rappresenta un’occasione per illustrare nel dettaglio gli obiettivi e le attività previste all’interno del progetto, offrendo spunti di riflessione e dialogo con i media e la società civile. Con il coinvolgimento diretto di giovani e istituzioni, si auspica di gettare le basi per un futuro più sostenibile e inclusivo per l’Abruzzo e per l’Italia nel suo insieme.

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