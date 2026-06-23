L’Aquila: Presentata la rassegna “I monti che suonano 2026 – Passeggiate musicali sul Cammino del Gran Sasso”

Torna la rassegna “I monti che suonano 2026 – Passeggiate musicali sul Cammino del Gran Sasso”, un progetto realizzato dai Solisti Aquilani sotto la direzione artistica di Maurizio Cocciolito. La curatela è di Antonietta Cerocchi del conservatorio Santa Cecilia, con la presentazione dei concerti di Raffaele Pozzi dell’università Roma Tre. L’iniziativa è inserita nel programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, sostenuto e promosso dal Comune dell’Aquila.

La rassegna offre agli spettatori l’opportunità di godere di suggestive passeggiate musicali immerse nella bellezza naturale del Cammino del Gran Sasso. Grazie a questo progetto, è possibile unire la passione per la musica alla scoperta dei paesaggi mozzafiato dei monti abruzzesi.

Il Comune dell’Aquila ha fortemente sostenuto e promosso questa iniziativa culturale, che si inserisce perfettamente nel contesto della sua nomina a Capitale italiana della Cultura per il 2026.

Il comunicato stampa inviato ai media include ulteriori dettagli su questa interessante iniziativa culturale, insieme a alcune foto che accompagnano la presentazione. L’obiettivo principale di “I monti che suonano 2026” è quello di offrire al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti che uniscono musica e natura in un connubio perfetto.

La direzione artistica di Maurizio Cocciolito e la curatela di Antonietta Cerocchi promettono di regalare emozioni indimenticabili a tutti coloro che parteciperanno alle passeggiate musicali sul Cammino del Gran Sasso. Grazie alla presentazione dei concerti di Raffaele Pozzi, gli spettatori potranno apprezzare la bellezza dei paesaggi abruzzesi accompagnati da prestigiose esecuzioni musicali.

Il progetto si preannuncia dunque come un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella natura, esplorando nuovi orizzonti sensoriali e artistici.