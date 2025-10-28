L’Aquila, Presentata la XXII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Presentata nella sala lignea del Palazzetto dei Nobili la XXII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, prevista il prossimo 31 ottobre, quest’anno intitolata “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualit?”.L’iniziativa, a cui il Comune dell’Aquila anche quest’anno ha aderito, ? promossa dal Comune di Siena e coinvolge numerosi Comuni italiani interessati alla promozione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso un turismo sostenibile, e A presentare le iniziative previste nel capoluogo d’Abruzzo per l’edizione 2025, sono stati l’assessore con delega al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, il Presidente della Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano Ugo Marinucci e all’Assessore al Turismo del Comune di Siena Vanna Giunti, quest’ultima in collegamento da remoto – riporta testualmente l’articolo online. Il percorso del trekking urbano, di una lunghezza di sette chilometri con un tempo stimato di percorrenza di circa quattro ore, si svolger? nel centro storico dell’Aquila e lungo il perimetro delle mura urbiche, sulle quali poggiano cinque punti panoramici inseriti in contesti importanti della citt?, che sono anche luoghi di incontro e di socialit?, con vista sui monti circostanti; la partenza ? prevista alle ore 9.30 da Piazza Duomo (all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II). “L’iniziativa prevede lo svolgimento di un trekking urbano attraverso un itinerario che contempla tematiche importanti e peculiari per la citt? dell’Aquila, come l’alpinismo, la transumanza e la Perdonanza Celestiniana; ? accessibile a visitatori ed appassionati, singoli e a gruppi, adatto a persone di ogni et?, inclusivo, multidisciplinare e fruibile da tutti”. – ha dichiarato l’Assessore del delega al Turismo Ersilia Lancia –“Il percorso si svilupper? nel centro storico e lungo le mura medievali, con uno sguardo volto anche al circondario montano, fortemente connesso alla citt?, consentendo cos? di coniugare le bellezze del paesaggio circostante con gli scorci pi? suggestivi della nostra citt?. Sar? un’opportunit? non solo di vivere un’esperienza originale, ma di svolgere anche un’attivit? salutare, benefica per la mente ed il corpo”” La giornata nazionale del Trekking Urbano ? nata 22 anni fa da una idea semplice e rivoluzionaria: trasformare la citt? in un percorso da scoprire a passo lento – Partendo con 12 Comuni adesso siamo arrivati a condividere questo evento con oltre 80 Comuni Italiani – precisa la nota online. La bellezza di questa manifestazione ? nel valore che vogliamo dare ad un gesto, il cammino, antichissimo ma allo stesso tempo moderno – In un mondo che corre veloce, il Trekking Urbano invita a rallentare, a riscoprire la dimensione del viaggio lento, sostenibile e salutare – si apprende dalla nota stampa. La forza di questa Giornata ? qui: un’Italia che cammina nello stesso giorno, con lo stesso spirito, condividendo una idea di turismo che ? insieme cultura, sport, spiritualit? e benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. E proprio l’Anno Santo Giubilare ci offre l’opportunit? di respirare la profonda spiritualit? di tanti luoghi iconici dei nostri territori” ha dichiarato l’Assessore al Comune di Siena con delega al Turismo Vanna Giunti.”La Sezione Cai di L’Aquila ? lieta di partecipare con il Comune di L’Aquila alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano – 31 ottobre 2025 – Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualit?, nell’ambito della quale propone il Trekking Urbano con un percorso che si svolge nel centro storico dell’Aquila e lungo il perimetro delle mura trecentesche attraversando le Vie ed i punti simbolici e panoramici della Citt?. Il trekking urbano si sviluppa nel centro storico dell’Aquila ma con uno sguardo attento al circondario montano fortemente connesso alla citt? e del quale si illustrano l’ambiente, la storia, la cultura – viene evidenziato sul sito web. I percorsi cittadini raccontano L’Aquila sotto vari punti di vista e si qualificano nei 5 capisaldi (Punti panoramici privilegiati) dai quali si scrutano le montagne in vista e dai quali si illustrano le caratteristiche e le peculiarit? che hanno legato e legano queste alla citt?. I percorsi che collegano questi punti panoramici sono interni alla citt? storica e sono studiati per conoscerne la storia e i monumenti ed il collegamento che questi hanno con il circondario, declinato all’ambiente montano” ha dichiarato il Presidente CAI- L’Aquila Ugo Marinucci. Per informazioni ed iscrizioni: Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila 0862.028255 info@cailaquila – it https://cailaquila – it/lamontagnaincitta/i-luoghi

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it