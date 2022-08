L’Aquila, Presentati Dama della Bolla, il Giovin Signore e la Dama della Croce, nel segno dell’accoglienza, della solidarietà e internazionalità che contraddistinguono L’Aquila

- Advertisement -

Vengono dall’Afghanistan, dalla Cina e dal Venezuela i tre figuranti principali del corteo della Bolla del Perdono che si svolger all’Aquila marted 23 agosto – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di uno dei momenti pi significativi della Perdonanza del capoluogo abruzzese, contraddistinto da una novit assoluta, in quanto, generalmente (cos accaduto nelle 39 edizioni precedenti dell’evento celestiniano, da quando stato rivitalizzato a partire dal 1983), il corteo si snoda nelle strade del centro cittadino il 28 agosto e precede l’apertura della Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio, momento che sancisce l’inizio dell’indulgenza di un giorno, concessa dal Papa Santo Celestino V il 29 agosto 1294, la pi antica della storia, che ha preceduto di sei anni l’istituzione del Giubileo ufficiale della Chiesa – si apprende dal portale web ufficiale.

La presenza di Papa Francesco il 28 agosto, in visita pastorale all’Aquila per l’apertura della Porta Santa e l’Angelus in mondovisione, ha reso necessaria la variazione della data del corteo, che ritorna comunque nella sua versione originaria, dopo che, per due anni, si svolto in forma statica lungo viale di Collemaggio per via delle norme di contenimento della pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Corteo che, dunque, partir dalla sede comunale di Palazzo Fibbioni, per attraversare corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio, per raggiungere infine la basilica – si apprende dal portale web ufficiale.

La scelta della Dama della Bolla – colei che porter l’astuccio nel quale, per secoli, stata custodita la Bolla celestiniana – caduta su Kawsar Abulfazil, 27 anni, rifugiata afgana, arrivata in citt il mese scorso grazie ai corridoi umanitari e ospitata dal Comune dell’Aquila in collaborazione con la casa del volontariato – recita il testo pubblicato online. E’ stata program analyst per l’UNWomen, l’organo delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Giovin Signore – colui che porter il ramo d’ulivo, sulla cui testa incastonato il sigillo civico dell’Aquila, che viene utilizzato per percuotere 3 volte la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio per l’apertura della stessa – sar Shihong Fu, 26 anni, cinese, fisico, ricercatore presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Dama della Croce – che nel corteo reca su un cuscino il gioiello che l’artista aquilana Laura Caliendo realizza ogni anno, da 22 anni, in occasione della Perdonanza, quale omaggio alla Chiesa – sar Adriana Carolina Pinate, 39 anni, venezuelana, urbanista, ricercatrice in Economia applicata presso il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

“In ossequio alle sue radici che l’hanno vista crocevia di culture diverse e nel rispetto del messaggio di riconciliazione universale lanciato da Papa Celestino V – ha affermato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della presentazione delle Dame e del Giovin Signore, che si svolta oggi all’Auditorium del Parco – la citt ha saputo ricostruire e valorizzare la sua identit accogliente, rafforzata ed esaltata quest’anno dall’arrivo di Papa Francesco – recita il testo pubblicato online. Nell’attesa, mentre alle porte dell’Europa si consumano le tragedie della guerra, L’Aquila esprime un modello di solidariet e armonica convivenza, confermando la sua capacit di ospitare e sostenere, una citt aperta al mondo, meta ideale per vivere esperienze di lavoro, di studio e ricerca, luogo di residenza stabile e di rifugio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per queste ragioni, la scelta dei tre protagonisti del corteo di questa 728esima edizione stata immediata e di alto significato”.

“E’ il segno di una citt che sa restituire solidariet, dopo averne ricevuta tanta – ha proseguito il sindaco Biondi – come testimoniano le azioni messe in campo per sostenere i profughi ucraini e afgani – precisa la nota online. Una citt, L’Aquila, che in grado di offrire delle opportunit, con iniziative concrete che rappresentano una sorta di riscatto rispetto a quanto abbiamo vissuto a partire dal sisma del 2009”.

L’internazionalit e il vissuto dei tre protagonisti del corteo della Bolla di quest’anno riflettono pi che mai lo spirito di pace, solidariet, perdono, e accoglienza che contraddistinguono la Perdonanza Celestiniana e L’Aquila stessa – viene evidenziato sul sito web.

