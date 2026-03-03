- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Eventi e Cultura

L’Aquila, presentato domani il docufilm “Paolina, la ragazza senza gioventù” all’Università della Terza Età

La protagonista del Café-chantant Paolina Giorgi verrà celebrata domani, 4 marzo, all’Università della Terza Età dell’Aquila con la presentazione del docufilm “Paolina, La ragazza senza gioventù”, realizzato dall’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica” ETS. Il film, diretto da Fabrizio Pompei con la sceneggiatura di Iaia Centofanti, racconta la storia della donna aquilana vittima di un femminicidio nell’anno 1911.

Il docufilm, il primo del genere “made in Abruzzo”, utilizza elaborazioni con intelligenza artificiale di Giuseppe Tandoi e si propone di valorizzare memorie femminili spesso trascurate, adottando un linguaggio innovativo e accessibile. Attraverso ricostruzioni, testimonianze e materiali d’archivio, il film restituisce il ritratto intenso di una donna coraggiosa e resiliente.

Realizzato con il sostegno della Giunta Regionale d’Abruzzo e basato sugli studi di Errico Centofanti, il docufilm vede la partecipazione di studiosi e professionisti del panorama accademico e artistico nazionale. Donatella Di Pietrantonio, scrittrice, riflette sul ruolo della letteratura nel dare voce alle donne vittime di violenza.

Il Presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Fabrizio Marinelli, e i professori Silvia Nanni, Martina Sconci, Stefano De Matteis e Maria Teresa Giusti saranno presenti all’evento, insieme al Prof. Fabrizio Pompei, docente di regia nell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Il docufilm, girato interamente in Abruzzo, si propone di essere un significativo contributo culturale e tecnologico per il territorio, valorizzando la figura di Paolina Giorgi e riflettendo sulle tematiche della violenza di genere.

