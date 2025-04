L’Aquila, Presentato il cartellone di appuntamenti della rassegna “Il cortile di Celestino”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il calendario di appuntamenti della seconda edizione della rassegna “Il Cortile di Celestino”, iniziativa promossa e sostenuta dall’Amministrazione Comunale in cui sono previsti incontri, dibattiti e conferenze a carattere tematico, con lo scopo di diffondere i valori insiti del messaggio ecumenico e la figura, religiosa e storica di Celestino V.Ad illustrare il programma degli eventi, che da domani, 11 aprile, si protrarranno sino al mese di dicembre ? stata l’Assessore al Turismo Ersilia Lancia“L’edizione 2025 de “Il Cortile di Celestino” – ha dichiarato l’Assessore Lancia – si inserisce strategicamente nelle politiche di promozione della citt? L’Aquila e del suo territorio, della Perdonanza Celestiniana, che ricordiamo dal 2019 iscritta nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, e dell’unicit? valoriale, in termini storico-monumentali e spirituali, della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che ? stata inserita tra i luoghi di rilevante interesse spirituale nell’ambito dell’Anno Giubilare” Di seguito il programma degli eventi previsti, che avr? il suo inizio gi? domani 11 aprile: Venerd? 11 aprile 2025 – ore 16.30 – Convento di S. Basilio“DAL PERDONO ALLA SPERANZA: I VALORI DEL GIUBILEO”Dibattito a cura del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia Venerd? 11 aprile 2025 – ore 17.30 – Palazzetto dei Nobili“SAN BERNARDINO DA SIENA, SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO, SAN GIACOMO DELLA MARCA. UOMINI DI DIO, UOMINI PER GLI UOMINI” Relatori:Walter Capezzali, Fabrizio MarinelliDibattito a cura dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo “Michele Jacobucci” – L’Aquila Mercoled? 30 aprile 2025 – ore 17.00 – Palazzo Margherita“GIUBILEO DELLE PERSONE CON DISABILIT?. UNA RIFLESSIONA SULL’ACCESSIBILIT? DI CULTURA E TURISMO” Intervengono:Dino Angelaccio – Coadiutore Gruppo Accessibilit? Universale Osservatorio Nazionale sulla Disabilit? della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabriella Cetorelli – Responsabile Accessibilit? Siti Unesco del Ministero della Cultura Marco Pizzio – Responsabile AccessibleEU – Commissione Europea Alessia Venta – Architetto Disability Manager Comune dell’Aquila Luned? 19 maggio 2025 – ore 18.00 – Auditorium del Parco “IL RIBELLE DI DIO”spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale “I GUASTAFESTE” ETS di e con Marco Valeriscenografia a cura del Prof. Giampiero Gigliozzi – scultore aquilano intervento introduttivo: Angelo De Nicola – giornalista e scrittore Gioved? 26 giugno 2025 – ore 10.30 – Palazzo Margherita “LA PROMOZIONE DEI TERRITORI” incontro UNPLI ANCI Intervengono: Pierluigi Biondi – Sindaco dell’Aquila Antonino La Spina – Presidente Nazionale UNPLI Venerd? 27 giugno 2025 – ore 17.00 Palazzo Margherita Incontro con Don Luigi Maria EpicocoDomenica 20 luglio 2025 “FRA” San Francesco La star del Medioevo spettacolo teatrale con Giovanni Scifoni in collaborazione con “I Cantieri dell’Immaginario” Luned? 13 ottobre 2025 – ore 17.30 – Palazzetto dei Nobili“GIUBILEO DELLA SPIRITUALIT? MARIANA” Sara Alessandrini – Travel blogger e autrice del volume “Un’altra strada – viene evidenziato sul sito web. I miei itinerari mariani in Italia”Can. Carmelo Pagano Le Rose Luned? 15 dicembre 2025 – ore 10.30 – Palazzetto dei Nobili“Il carcere, la pena, la Speranza” :una riflessione a margine del giubileo dei detenuti. Intervengono al dibattitoMonia Scalera – Avvocato, Garante per i detenuti della Regione AbruzzoMassimo Manieri – Avvocato, Presidente Camera penale di L’Aquila “E.Lopardi Jr”Don Renzo D’Ascenzo – gi? Cappellano presso la Casa Circondariale di L’Aquila

