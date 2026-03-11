L’Aquila, presentato il nuovo allestimento del Polo museale dell’Università: tre collezioni in mostra dal 20 marzo

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10:00, nella sala Consiglio di Palazzo Camponeschi di piazza Santa Margherita 2 si terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo allestimento del Polo museale dell’Università degli Studi dell’Aquila (POMAQ).

Il POMAQ, ospitato nei locali al piano terra della sede di ateneo di Palazzo Ciavoli-Cortelli in via Roma 33 a L’Aquila, presenterà un nuovo allestimento che conterrà tre collezioni. Si tratta di dispositivi provenienti sia dal collezionismo privato sia dagli archivi e dai depositi dell’Università. Le collezioni comprendono strumenti per il calcolo applicato, strumenti di misura per grandezze fisiche, e strumenti per le scienze biologiche e biotecnologiche. Questi dispositivi coprono un arco temporale che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del secolo scorso.

La nuova sede del POMAQ sarà aperta al pubblico venerdì 20 marzo 2026, in occasione della Giornata nazionale delle Università italiane e dell’iniziativa “Università svelate 2026”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane).

Alla conferenza stampa parteciperanno il rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, la direttrice del dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM), la prof.ssa Donatella Donatelli, e il prof. Luca Pezzuto, docente di Museologia e critica artistica e del restauro al dipartimento di Scienze umane e Referente di Ateneo per il Patrimonio culturale e il Polo museale.

La conferenza stampa è aperta al pubblico.