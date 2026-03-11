- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaL’Aquila, presentato il nuovo allestimento del Polo museale dell’Università: tre collezioni in...
Eventi e Cultura

L’Aquila, presentato il nuovo allestimento del Polo museale dell’Università: tre collezioni in mostra dal 20 marzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10:00, nella sala Consiglio di Palazzo Camponeschi di piazza Santa Margherita 2 si terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo allestimento del Polo museale dell’Università degli Studi dell’Aquila (POMAQ).

Il POMAQ, ospitato nei locali al piano terra della sede di ateneo di Palazzo Ciavoli-Cortelli in via Roma 33 a L’Aquila, presenterà un nuovo allestimento che conterrà tre collezioni. Si tratta di dispositivi provenienti sia dal collezionismo privato sia dagli archivi e dai depositi dell’Università. Le collezioni comprendono strumenti per il calcolo applicato, strumenti di misura per grandezze fisiche, e strumenti per le scienze biologiche e biotecnologiche. Questi dispositivi coprono un arco temporale che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del secolo scorso.

La nuova sede del POMAQ sarà aperta al pubblico venerdì 20 marzo 2026, in occasione della Giornata nazionale delle Università italiane e dell’iniziativa “Università svelate 2026”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane).

Alla conferenza stampa parteciperanno il rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, la direttrice del dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM), la prof.ssa Donatella Donatelli, e il prof. Luca Pezzuto, docente di Museologia e critica artistica e del restauro al dipartimento di Scienze umane e Referente di Ateneo per il Patrimonio culturale e il Polo museale.

La conferenza stampa è aperta al pubblico. Questo comunicato è stato emesso dall’Ufficio Comunicazione e social network dell’Università degli Studi dell’Aquila.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it