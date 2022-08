L’Aquila, Presentato il programma della Perdonanza Celestiniana 2022, la quarantesima dell’era moderna

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Claudio Baglioni e Fabri Fibra i big del cartellone artistico, la prima edizione del Premio del Perdono nell’ambito istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Questi gli elementi di spicco del programma della 728esima Perdonanza dell’Aquila, illustrato stamani all’Auditorium del Parco dal sindaco Pierluigi Biondi (che anche presidente del Comitato Perdonanza, l’organismo che materialmente si occupa dell’organizzazione dell’eventi), del vicesindaco Raffaele Daniele (coordinatore del Comitato stesso) e del direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis.

La Perdonanza celebra il primo Giubileo della storia, in ragione dell’indulgenza plenaria concessa dal Papa Santo Celestino V dalla basilica di Santa Maria di Collemaggio il 29 settembre 1294, garantendo il perdono dei peccati (alle condizioni previste dalla Chiesa universale) a chiunque fosse entrato ‘sinceramente pentito e confessato’ nella stessa basilica di Collemaggio per un giorno, tra il 28 e il 29 agosto di ogni anno – riporta testualmente l’articolo online. Quella del 2022 sar un’edizione molto particolare, con la vista pastorale di Papa Francesco, che aprir la Porta Santa della basilica la mattina del 28 agosto – recita il testo pubblicato online. Dal dicembre 2019, la Perdonanza stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale culturale dell’umanit.

“La presenza di Papa Francesco dona a questa edizione della Perdonanza Celestiniana un carattere di portata universale che ci riempie di orgoglio ed emozione – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – Per la prima volta nella storia un Pontefice aprir la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per dare inizio al primo giubileo della cristianit che si rinnova ogni 28 agosto, da 728 anni – precisa la nota online. Il coronamento di un’aspirazione attesa da secoli, che per L’Aquila, insieme al programma istituzionale e artistico di indiscutibile qualit, rappresenta un’occasione straordinaria di crescita e visibilit planetaria – viene evidenziato sul sito web. La Perdonanza di quest’anno, inoltre, sar la cornice ideale della prima edizione del Premio del Perdono, ispirato al messaggio morale di Celestino V sul perdono e ai richiami potenti di Papa Francesco circa l’impegno individuale e collettivo per la pace tra i popoli, da assegnare a persone che si impegnano quotidianamente nella difesa dei diritti e nella promozione del dialogo tra culture diverse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo creduto sin dal principio nella necessit di dare una impronta nuova alla Perdonanza la cui crescita, culminata tre anni fa con il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, testimoniata non solo dal fervore spirituale impresso dalla Curia aquilana e dal valore delle proposte artistiche, ma anche dal grande affetto che, in forma accresciuta di anno in anno, la comunit tutta riserva alla manifestazione pi antica della storia dell’Aquila”.

Biondi ha inoltre posto l’accento su una ‘ricorrenza’ che incrementa ulteriormente il valore dell’evento celestiniano – recita il testo pubblicato online. “E’ la quarantesima edizione dell’era moderna – ha specificato il sindaco – cio da quando, nel 1983, seguendo la felice intuizione dell’allora sindaco Tullio De Rubeis, grazie all’apporto operativo di personalit immense della cultura e della storia, quali il compianto professor Alessandro Clementi, e con la maestria di Errico Centofanti, che svilupp il primo progetto e fu la guida organizzativa dei primi anni, la Perdonanza Celestiniana stata ricreata e ha assunto le connotazioni generali che mantiene tuttora”.

Il figlio di Tullio De Rubeis, Giampaolo, ed Errico Centofanti – che due anni fa scrisse e mise in scena ‘La notte del gran rifiuto’, lavoro teatrale che ha ricostruito le ultime ore di pontificato di Celestino V prima delle dimissioni, nel dicembre del 1294 – erano presenti all’Auditorium del Parco, su invito del sindaco – riporta testualmente l’articolo online.

L’illustrazione della parte istituzionale dell’evento stata affidata al vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Daniele – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La presenza di Papa Francesco, che reciter l’Angelus sul sagrato della Basilica di Collemaggio per poi aprire la Porta Santa, porter una grandissima attenzione sull’Aquila che si appresta a vivere una edizione senza precedenti nella storia della Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune dell’Aquila sta affrontando con il massimo impegno il rigidissimo protocollo organizzativo per consentire che tutte le manifestazioni, religiose, civili e artistiche, si svolgano nel migliore dei modi possibili – precisa la nota online. La presenza del Pontefice, i programmi istituzionale e artistico di assoluto spessore, le esibizioni di artisti di fama internazionale, l’indubbio e crescente successo delle passate edizioni, unitamente al riconoscimento della Perdonanza quale patrimonio immateriale Unesco conferito tre anni fa, ci consentono di suggellare l’ambizione di portare il giubileo pi antico della cristianit fuori dai confini nazionali”.

A proposito della visita pastorale di Papa Francesco all’Aquila per l’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, stato allestito un progetto per il reperimento di aree sosta, che, al momento, prevede 2325 parcheggi nell’area ovest 385 in quella est della citt.

Reduce da numerose ‘fatiche’ artistiche, non ultima quella dei Cantieri dell’Immaginario dell’Aquila, la rassegna conclusasi pochi giorni fa nel capoluogo abruzzese, Leonardo De Amicis ha allestito un programma di alto profilo, descrivendone le caratteristiche – si apprende dalla nota stampa. “Il programma artistico di questa edizione epocale della Perdonanza Celestiniana un ulteriore sviluppo, soprattutto qualitativo, del lavoro svolto negli ultimi cinque anni dalla direzione consapevole e ambiziosa che mi onoro di rappresentare (e che De Amicis svolge gratuitamente, come ha ricordato il vice sindaco Daniele, ndr) – ha affermato – una direzione artistica proiettata verso un cammino esclusivo e di forte richiamo culturale che attraverso l’arte, la musica, la recitazione, in grado di accogliere, aggregare e donare nuova linfa alla collettivit. Il momento pi atteso indubbiamente l’arrivo del Pontefice, una presenza che dona a tutte le esibizioni in programma un valore eccezionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento conclusivo si celebrer con il concerto di un grande artista come Claudio Baglioni che si esibisce in un percorso musicale narrato sulle note dei musicisti del conservatorio dell’Aquila”.

Quest’anno stato riprogrammato il sito internet della Perdonanza celestiniana dell’Aquila, www.perdonanza-celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. it

, sul quale sono gi pubblicati i programmi istituzionale e artistico, che in ogni caso sono di seguito dettagliati:

PROGRAMMA ISTITUZIONALE

Venerd 19 agosto, alle ore 11.00 presso la Basilica di Collemaggio, ci sar l’inaugurazione anfiteatro della Porta Santa, mentre domenica 21, insieme al Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo della citt, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, la soprintendente ABAP per L’Aquila e Teramo, Cristina Collettini, e il direttore del Munda, Federica Zalabra, verr scoperta la Madonnina con Bambino di Saturnino Gatti dopo il suo restauro e riposizionamento su un’innovativa base antisismica, avvenuti a 13 anni dal terremoto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Luned 22 agosto, alle ore 18.00 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, si terr il passaggio di consegne dalla Dama, il Giovin Signore e la Dama della Croce della 727esima edizione ai figuranti scelti per l’edizione 2022.

Marted 23 agosto alle ore 18.00, dai Quattro cantoni, partir il Corteo della Bolla che attraverser il centro storico dell’Aquila, dal palazzo municipale fino alla Basilica di Collemaggio, scortato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dalle autorit civili, militari e religiose, e dai gruppi storici cittadini e ospiti, e dalla Fiaccola del Fuoco del Morrone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, l’accensione del Tripode della pace inaugurer l’inizio della 728 Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale.

Mercoled 24 agosto, alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Parco, si terr il Premio del Perdono – Edizione speciale, durante il quale ci sar la presentazione dell’anteprima del premio, da assegnare a uomini e donne che si impegnano quotidianamente nella difesa dei pi deboli, nel dialogo tra culture diverse, nelle azioni umanitarie, nella difesa dei diritti egualitari, nell’affermazione della pace e del progresso dei popoli. All’evento parteciperanno il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo della citt, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, l’orafo Paolo Mazzeschi e il Comitato Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale.

Gioved 25 agosto alle ore 18 presso la Chiesa di San Silvestro, avr luogo la presentazione della Croce del Perdono e la Pastorale della Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale. L’organizzazione a cura di Laura Caliendo

Venerd 26 agosto, alle ore 11.00 a Palazzo Fibbioni (Sala Rivera), si svolger l’evento “L’Aquila citt del perdono”, a cui parteciper il Comitato Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale. La presentazione della pubblicazione sar donata ai Cardinali che accompagneranno Papa Francesco in occasione della Perdonanza Celestiniana –

Domenica 28 agosto ci sar la visita pastorale di Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa – viene evidenziato sul sito web.

Il programma gi stato reso noto anche con le modalit di partecipazione – si apprende dalla nota stampa. Nei prossimi giorni saranno date ulteriori informazioni sulla sicurezza e l’accesso – riporta testualmente l’articolo online.

Luned 29 agosto alle ore 18.00 (Piazzale della Basilica di Collemaggio), avverr la chiusura della Porta Santa e il corteo di rientro della Bolla del Perdono che raggiunger la sede municipale di Palazzo Fibbioni – precisa la nota online. Per l’occasione, si terr la Santa Messa stazionale con il rito di chiusura della Porta Santa e il rientro della Bolla del Perdono – La Santa Messa sar presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi, l’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila –

PROGRAMMA ARTISTICO

Marted 23 agosto, alle ore 21.30 al Teatro del Perdono, con “Un canto per la Rinascita di futuro e pace”, ci sar l’evento inaugurale ideato dal Maestro Leonardo De Amicis e scritto con Paolo Logli, realizzato all’Aquila per L’Aquila – L’irrinunciabile evento che vuole riportare al centro dell’attenzione i temi principali della Cerimonia del Perdono, coniugando gli elementi della terra con il racconto e la musica, vedr salire sul palcoscenico artisti straordinari: Diodato, Roberto Vecchioni, Gaia, LDA, Tony Hadley, Anna Foglietta, Daniele Pecci ed altri – aggiunge la nota pubblicata. La conduzione della serata sar affidata a Lorena Bianchetti, e l’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, formata dalla Schola Cantorum S. Sisto e dalla Corale L’Aquila, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, far da colonna sonora a questo eccezionale evento –

Mercoled 24 agosto, alle ore 21.30 in Piazza del Duomo, la danza sar protagonista con la seconda edizione del Gran Gal di toile Internazionale, presentato da Veronica Maya – La testimonial dell’evento, nato all’Aquila dal Centro Danza Art Nouveau, sar Eleonora Abbagnato, toile dell’Opera di Parigi e direttrice Teatro dell’Opera di Roma, e si esibiranno: Stephane Bullion (Etoile Opera di Parigi), Ida Praetorius (Principal Royal Danish Ballet), Jacopo Bellussi (Principal Royal Danish Ballet), Luigi Crispino (Principal New York City Ballet), Elizaveta Barkalova (Guest principal ballet magdeburg gi pricipal dancer del Donbass Opera in Ucraina), Alice Mariani (Prima Ballerina Teatro alla Scala), Mattia Semperboni (Primo Ballerino Teatro alla Scala), Michele Esposito (Vincitore di “Amici di Maria De Filippi” sezione danza), Michele Satriano (Primo ballerino Teatro dell’Opera di Roma), Simone Agr (Solista Teatro dell’Opera di Roma).

La serata di gioved 25 agosto sar dedicata alla musica e al ballo con “L’Aquila Suona”, che emozioner il pubblico con straordinari eventi musicali, performances, danza e arti diffusi nel centro storico cittadino –

Venerd 26 agosto, presso Piazza del Duomo, alle ore 21.30, ci sar “Fabri Fibra in concerto”.

In fine, imperdibile, il 30 agosto, al Teatro del Perdono alle ore 21.30, la serata conclusiva della 728esima Perdonanza Celestiniana, che vuole essere un grande abbraccio alla musica, alle arti, alla cultura, con Claudio Baglioni in “ Pace a Noi”. L’artista, grandissimo nome della canzone italiana che con i suoi successi entrato nei cuori degli italiani, sar accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, condotta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Presentazione del Corteo della Bolla e del Fuoco del Morrone

Venerd 12 agosto, alle 11.00, sempre presso l’Auditorium del Parco, verranno illustrati il Corteo della Bolla del Perdono (che, per la prima volta, quest’anno si svolge il 23 agosto e non il 28, in ragione della presenza di Papa Francesco) il percorso del Fuoco del Morrone, la tradizionale fiaccolata organizzata dal Movimento Celestiniano che ripercorre la strada intrapresa da Pietro Angelerio nell’agosto del 1294, dall’eremo di Sant’Onofrio, nei pressi di Sulmona, fino alla basilica di Collemaggio dell’Aquila, per ricevere le insegne pontificali e darsi il nome di Celestino V. Interverranno il vice sindaco Raffaele Daniele, la vice presidente Fabrizia Aquilio e Pietro Piccirilli per il Comitato Perdonanza, Floro Panti per il Movimento Celestiniano – recita il testo pubblicato online.

