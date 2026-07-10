L’Aquila, presentazione del Piano strategico 2026-2031 dell’Università degli Studi: obiettivi a medio e lungo termine

Il rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, insieme ai prorettori delegati e al direttore generale Pietro Di Benedetto, presenteranno il Piano strategico 2026-2031 lunedì 13 luglio alle ore 15:30 presso l’aula magna Vincenzo Rivera del centro congressi Luigi Zordan, in piazza S. Basilio.

Il Piano strategico è il principale documento di programmazione dell’ateneo, in cui vengono definiti gli obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine insieme alle azioni specifiche e alle risorse necessarie per raggiungerli. Prima dell’inizio della presentazione, alle ore 15:00, si terrà un punto stampa con il rettore e il direttore generale presso il centro congressi Zordan.

L’invito a partecipare all’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati all’attività dell’Università dell’Aquila e al suo futuro sviluppo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione e social network dell’Università degli Studi dell’Aquila ai seguenti numeri di telefono: 0862 43 3175 | 2063 | 3155 | 3532 | 2202 | 2119 | 2068.

Un’importante occasione per conoscere i progetti e le strategie dell’ateneo per i prossimi cinque anni.