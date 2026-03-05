L’Aquila, presentazione libro “La felicità è accanto a te” di Flavio Tursini alla Mondadori il 8 marzo

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 17.30, la Libreria Mondadori della Galleria Meridiana, situata in via Rocco Carabba 51 a L’Aquila, sarà il palcoscenico della presentazione del libro “La felicità è accanto a te” di Flavio Tursini, edito da Daimon Edizioni.

L’evento vedrà l’autore dialogare con l’editrice Alessandra Prospero, offrendo al pubblico un momento di confronto e approfondimento sui temi trattati nel libro. Durante la presentazione sono previste anche letture a cura di Federico Del Monaco, che accompagneranno i presenti in un viaggio tra parole e suggestioni del libro.

A dar inizio alla serata sarà una lettura delle poetesse Carmela de Felice, Giuliana Prescenzo e Anna M. Rita Tinari, le quali introdurranno i presenti al mondo della poesia. L’evento, che cade proprio l’8 marzo, giornata simbolo di riflessione sui diritti e sul ruolo delle donne nella società, si propone di celebrare questa ricorrenza attraverso la forza della parola poetica e della letteratura.

La scelta di aprire la presentazione con la voce delle poetesse assume un significato speciale, restituendo alla parola la sua capacità di creare consapevolezza, emozione e dialogo. La poesia diventa quindi uno spazio di libertà e ascolto, capace di raccontare esperienze e sensibilità che arricchiscono il significato di questa giornata così importante.

L’iniziativa non si configura solo come un evento letterario, ma come un momento culturale e simbolico per celebrare l’8 marzo attraverso la poesia e la letteratura.