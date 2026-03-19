L’Aquila, presentazione risultati campagna archeologica 2025 al vicus di Furfo: scoperte e prospettive per il territorio

Il dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, la British School di Roma e il Comune di Barisciano, ha annunciato la presentazione dei risultati della campagna di ricerca 2025 del FURFO PROJECT. L’evento avrà luogo sabato 21 marzo 2026 presso la Sala Consiliare del Comune di Barisciano.

Il progetto di ricerca interdisciplinare sul vicus di Furfo, avviato nel 2023, ha coinvolto varie istituzioni ed enti di ricerca nazionali e internazionali. Sabato prossimo, dalle ore 10:30, gli attori coinvolti presenteranno i risultati delle indagini condotte sul sito archeologico di Furfo durante l’ultima campagna di ricerca.

L’incontro rappresenta un momento cruciale per restituire alla comunità le attività di ricerca svolte sul territorio, sottolineando il valore della collaborazione tra le varie istituzioni e partner coinvolti nel progetto.

La giornata di presentazione sarà aperta dai saluti del Sindaco di Barisciano Fabrizio D’Alessandro, del Soprintendente Massimo Sericola, di Stephen Kay (Archaeology Manager della British School at Rome), di Davide Iagnemma (Segretario Generale della Fondazione Carispaq) e di Luca D’Innocenzo (Soci Coop L’Aquila). Durante l’incontro verranno illustrati i principali risultati delle indagini archeologiche, con un focus sulle fasi dell’età del ferro e sulle evidenze emerse dagli scavi.

In particolare, saranno presentati anche i risultati delle indagini non invasive, condotte mediante tecniche di geofisica e remote sensing, che hanno contribuito ad ampliare la conoscenza del sito e del suo contesto storico.

Il progetto FURFO PROJECT assume un ruolo chiave nella conoscenza e nella valorizzazione del territorio, contribuendo a ricostruirne le dinamiche storiche e ad accrescere l’identità culturale della zona. L’incontro si concluderà con una sintesi dei risultati ottenuti e uno sguardo verso le prospettive future della ricerca.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti coloro che sono interessati a conoscere i dettagli delle ricerche condotte sul sito archeologico di Furfo.