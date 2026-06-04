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HomeEventi e CulturaL’Aquila, presidente Formez: “Insieme Abruzzo per una nuova geografia istituzionale di prossimità”
Eventi e Cultura

L’Aquila, presidente Formez: “Insieme Abruzzo per una nuova geografia istituzionale di prossimità”

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Il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, ha partecipato oggi a L’Aquila all’evento “Insieme per il Sociale. Verso una nuova geografia istituzionale di prossimità”, promosso a partire dal progetto “Insieme Abruzzo” voluto dalla Regione e realizzato da Formez.

Durante il suo intervento, Anastasi ha sottolineato l’importanza di disintermediare il rapporto tra cittadini e mondo pubblico, sottolineando che il progetto “Insieme Abruzzo” va esattamente in questa direzione. Ha inoltre evidenziato il rapporto proficuo e collaborativo tra Formez e la Regione Abruzzo, sottolineando l’impegno della Regione verso il sociale e i territori.

Anastasi ha dichiarato: “Essere parte di tutto questo è per noi un grande riconoscimento di affidabilità ed efficienza e ci rende orgogliosi. Ma noi vogliamo guadagnarlo ogni giorno, sul campo, analizzando quello che va bene ma soprattutto quello che dobbiamo migliorare”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose istituzioni e rappresentanti del territorio, consolidando ulteriormente il legame tra Formez e la Regione Abruzzo. La giornata si è conclusa con un confronto costruttivo e un impegno comune a lavorare per il miglioramento delle relazioni istituzionali di prossimità.

Per ulteriori informazioni:
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Direzione Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Innovazione Digitale
Giorgio Giorgi, Sergio Talamo
(+39) 06 8489 3207 – 3274
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