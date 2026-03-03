L’Aquila, Preturo, consegnati i lavori per la ristrutturazione dell’ex Delegazione comunale. Intervento da circa un milione di euro e primo cantiere nell’ambito del protocollo con Formedil e Inail sulla sicurezza

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si ? svolta questa mattina, in via Amiternina a Preturo, la cerimonia di consegna dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico dell’edificio che ospitava la Delegazione comunale e alcune associazioni di volontariato, tra cui l’associazione Alpini di Preturo, intervento che consentir? di restituire alla frazione uno spazio pubblico completamente rinnovato e funzionale – L’opera, dal valore complessivo di circa un milione di euro, ? finanziata attraverso Delibera CIPE 18/2020 e Delibera CIPESS 58/2024, che garantiscono la copertura economica necessaria alla riqualificazione dell’immobile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori avranno una durata prevista di un anno – L’intervento prevede la ristrutturazione con adeguamento sismico dell’edificio, lesionato dal sisma del 2009, il miglioramento della sicurezza strutturale secondo le normative antisismiche vigenti, l’eliminazione delle barriere architettoniche per garantire la piena accessibilit? degli spazi e un efficientamento energetico dell’edificio, oltre al recupero e al restauro degli elementi architettonici esistenti.La consegna dei lavori rappresenta anche il primo intervento attuato nell’ambito del protocollo operativo sottoscritto tra Comune dell’Aquila, Formedil L’Aquila e Inail Abruzzo, finalizzato a rafforzare le attivit? di prevenzione, formazione e assistenza tecnica nei cantieri del territorio comunale – L’accordo prevede visite periodiche nei cantieri da parte dei tecnici Formedil, attivit? informative e di affiancamento alle imprese, supporto sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza e un coordinamento stabile con Inail e amministrazione comunale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con la consegna dei lavori restituiamo alla comunit? di Preturo un edificio pubblico strategico, destinato a ospitare servizi istituzionali e attivit? associative – dichiarano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il vice sindaco, Raffele Daniele, con delega alla ricostruzione dei beni pubblici – Si tratta di un intervento importante, frutto di continuit? amministrativa, che consentir? la ristrutturazione di un immobile vincolato e molto significativo per la frazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso tempo questo cantiere rappresenta il primo passo concreto nell’attuazione del protocollo sottoscritto con Formedil e Inail, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cultura della sicurezza nei cantieri della ricostruzione pubblica”.“L’avvio di questo cantiere rappresenta un passaggio importante anche dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza sul lavoro – Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune dell’Aquila possiamo intervenire fin dalle prime fasi operative, affiancando imprese e amministrazione con attivit? di supporto e consulenza dedicate – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo ? promuovere una cultura della sicurezza che accompagni il cantiere dall’inizio alla conclusione dei lavori, attraverso azioni di prevenzione, informazione e assistenza tecnica – si apprende dal portale web ufficiale. Investire sulla prevenzione significa ridurre i rischi, migliorare l’organizzazione del lavoro e contribuire alla qualit? complessiva degli interventi sul territorio”, ha aggiunto la coordinatrice Formedil L’Aquila, Valentina Scenna –

