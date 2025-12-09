L’Aquila, Preturo, grande partecipazione per l’intitolazione del campo sportivo a Stefano Vittorini

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Un momento intenso e carico di significato ha accompagnato questa mattina la cerimonia con cui l’impianto sportivo di Preturo ? stato ufficialmente dedicato a Stefano Vittorini, tra le personalit? pi? rappresentative della vita amministrativa aquilana degli ultimi decenni – L’iniziativa nasce dalla proposta del sindaco Pierluigi Biondi, accolta dalla Giunta comunale lo scorso 25 novembre, e sostenuta da una richiesta firmata dai sindaci e dai presidenti del Consiglio comunale che si sono avvicendati negli ultimi trent’anni, alcuni dei quali presenti all’evento per rendere omaggio a un collega stimato e ricordato trasversalmente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La cerimonia ha registrato un’ampia partecipazione: accanto al sindaco erano presenti Livio Vittorini, figlio di Stefano e presidente della I Commissione consiliare, i familiari, molti amici, numerosi cittadini e rappresentanti della comunit? di Preturo – A questi si sono aggiunti esponenti della politica nazionale, regionale e locale, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare il valore del contributo pubblico e umano di Vittorini – precisa la nota online. Il momento centrale dell’iniziativa ? stato lo scoprimento della targa, accolto da un lungo applauso che ha simbolicamente unito la memoria di un amministratore appassionato alla riconoscenza della citt?.“Questo impianto sportivo – ha affermato il sindaco Biondi – porta la firma di Stefano Vittorini, della sua capacit? di immaginare soluzioni utili alla comunit? e della sua determinazione nel realizzarle – si apprende dalla nota stampa. Era un uomo delle istituzioni, animato da un forte senso civico, capace di dialogare con tutti e di farsi rispettare per onest? e correttezza – si legge sul sito web ufficiale. Dedicargli questo luogo ? un atto doveroso, che restituisce visibilit? al suo impegno e al suo lascito umano e amministrativo”.

