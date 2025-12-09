- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

L’Aquila, Preturo, grande partecipazione per l’intitolazione del campo sportivo a Stefano Vittorini

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Un momento intenso e carico di significato ha accompagnato questa mattina la cerimonia con cui l’impianto sportivo di Preturo ? stato ufficialmente dedicato a Stefano Vittorini, tra le personalit? pi? rappresentative della vita amministrativa aquilana degli ultimi decenni – L’iniziativa nasce dalla proposta del sindaco Pierluigi Biondi, accolta dalla Giunta comunale lo scorso 25 novembre, e sostenuta da una richiesta firmata dai sindaci e dai presidenti del Consiglio comunale che si sono avvicendati negli ultimi trent’anni, alcuni dei quali presenti all’evento per rendere omaggio a un collega stimato e ricordato trasversalmente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La cerimonia ha registrato un’ampia partecipazione: accanto al sindaco erano presenti Livio Vittorini, figlio di Stefano e presidente della I Commissione consiliare, i familiari, molti amici, numerosi cittadini e rappresentanti della comunit? di Preturo – A questi si sono aggiunti esponenti della politica nazionale, regionale e locale, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare il valore del contributo pubblico e umano di Vittorini – precisa la nota online. Il momento centrale dell’iniziativa ? stato lo scoprimento della targa, accolto da un lungo applauso che ha simbolicamente unito la memoria di un amministratore appassionato alla riconoscenza della citt?.“Questo impianto sportivo – ha affermato il sindaco Biondi – porta la firma di Stefano Vittorini, della sua capacit? di immaginare soluzioni utili alla comunit? e della sua determinazione nel realizzarle – si apprende dalla nota stampa. Era un uomo delle istituzioni, animato da un forte senso civico, capace di dialogare con tutti e di farsi rispettare per onest? e correttezza – si legge sul sito web ufficiale. Dedicargli questo luogo ? un atto doveroso, che restituisce visibilit? al suo impegno e al suo lascito umano e amministrativo”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

