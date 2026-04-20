L’Aquila, Preturo: riqualificazione cimitero, ristrutturazione e fotovoltaico per servizi più efficienti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Amministrazione comunale dell’L’Aquila ha disposto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della camera mortuaria del cimitero di Preturo, nell’ambito degli interventi di riqualificazione delle strutture cimiteriali e dei servizi pubblici essenziali.L’intervento rientra in un pi? ampio programma finanziato con fondi dedicati alla ricostruzione post-sisma e mira a migliorare funzionalit?, decoro e sicurezza della struttura, offrendo un servizio pi? adeguato alla comunit?.Si tratta di un investimento complessivo di 130mila euro, che prevede anche l’installazione di pannelli fotovoltaici – precisa il comunicato. Questa soluzione consentir? di rendere strutturalmente gratuito il servizio delle lampade votive – Il progetto esecutivo ? gi? stato approvato dagli uffici competenti e condiviso con la Soprintendenza – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un intervento importante, che risponde a un’esigenza concreta dei cittadini e restituisce dignit? a un luogo particolarmente sensibile per la comunit?. L’intervento trover? piena attuazione con l’ampliamento del cimitero, per il quale abbiamo stanziato a dicembre fondi dedicati alla progettazione – dichiarano il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele, e il presidente della I Commissione, Livio Vittorini – Continuiamo a lavorare con attenzione sulla manutenzione e riqualificazione delle strutture pubbliche, garantendo al tempo stesso trasparenza nelle procedure e rapidit? nell’attuazione degli interventi”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it