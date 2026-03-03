- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Attualità

L’Aquila, Preturo, Vittorini: “Riqualificazione del patrimonio pubblico e sicurezza sul lavoro devono procedere insieme”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“L’avvio dei lavori per la ristrutturazione dell’ex Delegazione comunale di Preturo rappresenta un risultato importante per l’intera comunit? della frazione e un ulteriore tassello del percorso di rigenerazione che stiamo portando avanti con determinazione in questi anni”.Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio, Livio Vittorini.“Si tratta di un intervento atteso, che restituisce centralit? a un edificio pubblico significativo, destinato a ospitare servizi e attivit? associative, rafforzando il senso di appartenenza e di coesione della comunit? locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma questo cantiere assume un valore ancora pi? rilevante perch? inaugura concretamente il protocollo operativo sulla sicurezza sottoscritto dal Comune con Formedil e Inail: un segnale chiaro che riqualificazione del patrimonio pubblico e tutela dei lavoratori devono procedere insieme”.“Preturo negli ultimi anni ? stata al centro di un programma articolato di interventi – prosegue Vittorini – che ha interessato il campo sportivo, l’Aeroporto dei Parchi, l’ex scuola elementare, destinata a diventare centro aggregativo sociale e sportivo, e l’area di Piazza dell’Alpino – Un insieme di opere che non rappresentano interventi isolati, ma una visione organica di rilancio della frazione, fondata sulla valorizzazione degli spazi pubblici, sul sostegno alle attivit? sociali e sportive e sul miglioramento della qualit? della vita”.“Come presidente della Commissione Bilancio – conclude – rivendico con soddisfazione il lavoro svolto per garantire coperture finanziarie solide e continuit? agli investimenti – precisa il comunicato. Preturo merita attenzione, programmazione e risultati concreti: questo intervento va esattamente in quella direzione”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

