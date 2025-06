L’Aquila, Prevenzione incendi: ordinanza del Comune dell’Aquila la stagione estiva

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento del rischio di incendi, il Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza con prescrizioni urgenti in materia di antincendio boschivo e igiene urbana e ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il provvedimento, in vigore da oggi fino al 15 ottobre prossimo, salvo ulteriori indicazioni, mira a prevenire e contrastare il rischio di roghi che possano compromettere l’incolumit? delle persone e l’integrit? del patrimonio ambientale – L’ordinanza stabilisce una serie di obblighi e divieti per proprietari e conduttori di terreni, enti gestori di infrastrutture e cittadini, con l’obiettivo di ridurre la massa combustibile e limitare la possibilit? di innesco di incendi.Queste le disposizioni principali contenute nel provvedimento:Sanzioni e controlli:La mancata osservanza dell’ordinanza comporter? l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro, come previsto dall’art. 7-bis del T.U. 267/00. Il Comune si riserva la facolt? di procedere direttamente alla pulizia delle aree a rischio, addebitando i costi ai proprietari inadempienti.”L’estate ? ormai alle porte e, come ogni anno, occorre essere pronti per cercare di prevenire gli incendi ed essere pronti nel caso questi si verifichino – recita il testo pubblicato online. Il nostro territorio, con la sua ricchezza naturalistica ? ambientale, ? particolarmente sensibile a questo rischio e la prevenzione diventa, ora pi? che mai, un dovere imprescindibile per ogni cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Questa ordinanza non ? solo un atto burocratico, ma uno strumento fondamentale per la sicurezza di tutti i cittadini e per la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio ambientale – Abbiamo il dovere di agire con prontezza e determinazione, introducendo tutte le misure necessarie per mitigare i rischi – aggiunge la nota pubblicata. Rivolgo un appello a tutti i proprietari e conduttori di terreni, siano essi privati o enti pubblici: ? indispensabile collaborare attivamente alla pulizia e alla manutenzione delle aree di vostra competenza – si apprende dal portale web ufficiale. Allo stesso tempo, ribadiamo con forza il divieto assoluto di accendere fuochi di qualsiasi tipo in aree a rischio – La leggerezza o la disattenzione di pochi possono avere conseguenze significative e per tutti – Come amministrazione siamo in prima linea con i Vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine per contrastare il pericolo di incendi e tutelare la nostra comunit?”.Per ulteriori dettagli e per consultare il testo integrale dell’ordinanza, si invita a visitare il sito web del Comune dell’Aquila o l’Albo Pretorio – recita il testo pubblicato online. In caso di avvistamento di un incendio o principio di incendio, si ? tenuti a darne immediato allarme alle autorit? competenti.

