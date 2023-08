L’Aquila, Prevenzione terremoti: accordo tra Ingv e il Comune – De Santis: “Altro passo verso sicurezza del territorio”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Completamento della microzonazione sismica e approfondimenti sulle faglie attive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi alcuni dei punti pi? importanti dell’accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il Comune dell’Aquila, il cui schema ? stato approvato oggi dalla giunta comunale su proposta dell’Assessore De Santis.

“Il completamento della microzonazione sismica di livello 1 – ha spiegato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis, che ha lavorato il provvedimento approvato dall’esecutivo comunale – permetter? finalmente di conoscere il grado di pericolosit? sismica anche delle porzioni di territorio che ne erano rimaste prive, a seguito della campagna di microzonazione realizzata nel post-sisma 2009. Cogliamo il grande obiettivo di adempiere agli obblighi di legge previsti per la riduzione del rischio sismico”.

La convenzione prevede anche lo studio approfondito delle cosiddette faglie attive e capaci del territorio, “permettendo – ha puntualizzato l’assessore De Santis – di perfezionare la perimetrazione delle zone di faglia e la relativa pianificazione urbanistica, come previsto dalle Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci, redatte nel 2015 dalla Commissione tecnica nazionale per la microzonazione sismica”.

La convenzione prevede la realizzazione del completamento della microzonazione entro circa 10 mesi e la realizzazione degli studi di approfondimento sulle faglie entro 18 mesi dalla firma dell’accordo – riporta testualmente l’articolo online.

“Siamo di fronte a un altro passo, significativo, nella direzione dell’aumento dei livelli di sicurezza del territorio e dei cittadini – ha concluso l’assessore De Santis – l’intesa sar? firmata entro il mese di settembre e seguiremo con gli uffici passo passo i lavori di scavo sulle zone da ispezionare”.

