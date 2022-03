L’Aquila – prima commissione, rinvio dell’orario

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, convocata per domani, gioved 31 marzo, non si terr pi alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, ma alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’ordine del giorno, le delibere riguardanti il Dup (Documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I giornalisti interessati a seguire i lavori potranno pertanto inoltrare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica angelo – bernardi@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it entro le 14.30 di domani, visto che la commissione si svolger in videoconferenza –

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it