L’Aquila, Prima commissione, seduta sull’Anno della Misericordia

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, presieduta dal consigliere Livio Vittorini, si riunir? marted? 15 novembre, alle 16.30 in prima e alle 18 in seconda convocazione, presso la sede della presidenza del Consiglio in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia), per discutere sull’argomento “Anno della misericordia”. Interverranno rappresentanti dell’Arcidiocesi dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “La prima commissione – ha spiegato il presidente Vittorini – terr? pi? sedute su tale tema, affinch? il Comune possa fornire il proprio contributo alla massima valorizzazione di questo evento eccezionale che ? la durata dell’indulgenza del Papa Santo Celestino V per un anno, fino al 28 agosto 2023”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it