L’Aquila: Primo congresso regionale di Uil Fp sull’importanza del lavoro pubblico nelle aree interne

Domani, 21 marzo 2026, alle ore 9.30, presso La Dimora del Baco all’Aquila, si terrà il primo congresso regionale di Uil Fp (Funzione pubblica), una struttura sindacale unitaria nata dalla fusione tra Uil Fpl (Federazione poteri locali) e Uil Pa (Pubblica amministrazione) che segna anche in Abruzzo l’avvio di una nuova fase per la rappresentanza nel lavoro pubblico. All’assemblea, che eleggerà la segreteria regionale, parteciperanno la segretaria generale Uil Fpl nazionale Rita Longobardi, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, il segretario generale Uil Fpl Abruzzo Antonio Ginnetti, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, ospiti e delegati sindacali.

Il tema centrale del congresso saranno le aree interne, dove il lavoro pubblico rappresenta un presidio essenziale per la tutela dei diritti e per la coesione territoriale. L’evento, che si terrà in un momento storico particolarmente delicato per il settore, si prefigge l’obiettivo di promuovere una maggiore tutela dei lavoratori pubblici e garantire un’adeguata rappresentanza sindacale.

“La fusione tra Uil Fpl e Uil Pa rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori della funzione pubblica, un settore cruciale per il corretto funzionamento delle istituzioni e per la coesione sociale”, ha dichiarato Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fpl nazionale.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha manifestato il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di un sindacato forte e unito per garantire i diritti dei lavoratori e promuovere lo sviluppo delle aree interne del territorio abruzzese.

Il congresso rappresenta dunque un momento cruciale per il sindacato Uil Fp, che si appresta a delineare le strategie future per la difesa e la valorizzazione del lavoro pubblico in Abruzzo. Si invitano tutti i giornalisti interessati a partecipare e a dare visibilità a questo importante appuntamento sindacale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Barbara Del Fallo al numero di telefono 3392938948 o via email all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.