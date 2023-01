L’Aquila, primo evento XXXI Premio Borsellino dedicato al Giorno della Memoria

- Advertisement -

“L’esercizio della memoria ? un privilegio che dobbiamo imparare a coltivare e tramandare ai pi? giovani – precisa la nota online. Oggi abbiamo ricordato le vittime della Shoah, nel Giorno della Memoria, durante il XXXI Premio Borsellino perch? il ricordo, le vittime dei genocidi razziali e, al contempo, della mafia sono ‘fatti umani’ – parafrasando le parole del giudice Giovanni Falcone – e come tali vanno rievocati, ma non per puro esercizio stilistico rispetto alla commemorazione bens? come trasmissione, soprattutto ai giovani, di un messaggio, di eventi e personaggi che altrimenti rischiano di cadere nel dimenticatoio” lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso del primo evento del XXXI edizione del Premio nazionale Paolo Borsellino, dedicato al ricordo delle vittime della Shoah.

“La memoria rafforza l’identit? di un popolo e contribuisce ad acquisire consapevolezza del proprio ruolo, di ci? che siamo e di come essere parte della storia che spesso viviamo inconsapevolmente – recita la nota online sul portale web ufficiale. I giovani hanno il privilegio del tempo, per questo li invito a studiare, a essere curiosi, a leggere, investimenti necessari per la formazione di una coscienza personale, di una idea autonoma, per la comprensione di quanto siano importanti il confronto e le idee altrui e di quanto sia altrettanto importante a volte, grazie ad esse, rimettere in discussione le nostre convinzioni” ha detto ancora il primo cittadino –

All’iniziativa, organizzata dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Societ? Civile e dell’Associazione Nazionale Magistrati, hanno partecipato la presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, lo storico e avvocato, Luigi Guerrieri, e il dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, Giuliano Bocchia, insieme agli studenti di alcune classi degli istituti scolastici superiori d’Abruzzo e gli attori del Teatro Paolo Grassi di Milano per le letture dedicate a Primo Levi e Liliana Segre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

