L’Aquila, Primo intervento di demuscazione per la stagione 2025 modifica al calendario

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile, rende noto che a causa di un problema di natura tecnica, l’intervento di demuscazione del 26.06.2025 relativo alla MACRO ZONA 4 ? stato effettuato fino alla frazione di Gignano – recita il testo pubblicato online. Gli interventi relativi alla zona di Bazzano non percorsa verranno eseguiti marted? 01.07.2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli interventi riguarderanno anche il Progetto C.A.S.E. ed i M.A.P. e potranno subire delle modifiche al calendario a causa di condizioni meteorologiche non favorevoli.Si raccomanda di tenere chiuse finestre/porte, non sostare in ambienti esterni durante il trattamento, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti, tenere chiusi all’interno animali d’affezione e non lasciare all’aperto contenitori per l’alimentazione di animali.Si precisa che il trattamento non sar? eseguito, per un raggio di circa 100 m, in prossimit? di apiari e/o arnie debitamente registrate e geolocalizzate – si apprende dalla nota stampa. Per eventuali chiarimenti ? possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it

