L’Aquila, Primo intervento di protesi d’anca con chirurgia robotica all’ospedale San Salvatore

L’AQUILA – All’ospedale San Salvatore dell’Aquila è stato eseguito il primo intervento di protesi d’anca con il supporto della chirurgia robotica. Si tratta di un passaggio significativo per la sanità regionale, che punta sempre di più all’integrazione tra le competenze dei professionisti e le nuove tecnologie.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato come questo risultato confermi il percorso di crescita intrapreso dal sistema sanitario abruzzese, evidenziando il valore del lavoro dei medici e del personale coinvolto.

Secondo quanto evidenziato, la combinazione tra esperienza clinica e strumenti robotici consente di eseguire interventi mini-invasivi, con un approccio più preciso e mirato. Ciò può tradursi in tempi di recupero più rapidi e in protesi sempre più adeguate alle caratteristiche del singolo paziente.

Tra gli aspetti richiamati, anche l’importanza di ridurre la necessità per i cittadini di spostarsi fuori regione per interventi di questo tipo, rafforzando l’offerta sanitaria disponibile in Abruzzo e il ruolo dell’ospedale San Salvatore come punto di riferimento per l’ortopedia avanzata.