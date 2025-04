L’Aquila, Processione del Venerdì Santo – modifica itinerario Navetta Centro Storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilit? Sostenibile del Comune dell’Aquila informa i cittadini che domani 18 aprile, in occasione della Processione del Venerd? Santo, in conseguenza delle modifiche alla viabilit? disposte con Ordinanza n.131/T/2025, dalle 17:00 a fine turno il servizio Navetta Centro Storico di AMA sar? limitato alla Fontana Luminosa – si legge sul sito web ufficiale. Maggiori informazioni su orari e percorso, sul sito dell’Azienda Mobilit? Aquilana all’indirizzo https://www.ama – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/

