L’Aquila, Processione Venerdì Santo: dalle 17 gratuito parcheggio Porta Leoni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessorato alla Mobilit? del Comune dell’Aquila comunica che, accogliendo l’istanza proposta dall’associazione Cavalieri del Venerd? Santo, venerd? 18 aprile, in occasione della Processione del Cristo Morto, la sosta nel parcheggio di Porta Leoni sar? gratuita a partire dalle ore 17.Si ricorda, inoltre, che sul sito www.parcheggilaquila – viene evidenziato sul sito web. it ? possibile consultare in tempo reale la disponibilit? di posti liberi nell’area di sosta – si apprende dal portale web ufficiale.

