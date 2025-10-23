L’Aquila, Professore aquilano detenuto in Albania. A breve l’avvio delle procedure per la rimessa in libertà di Michele D’Angelo. La dichiarazione del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Accolgo con profonda soddisfazione la notizia dell’avvio delle procedure per la rimessa in libert? di Michele D’Angelo, nostro concittadino detenuto in Albania dallo scorso agosto”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.”In questi mesi ? stato fatto un lavoro silenzioso, concreto e determinato che ha visto impegnati, sin dal primo momento, l’ambasciata e il corpo consolare per il tramite della Farnesina e del viceministro Edmondo Cirielli e di tutto il suo staff a cui desidero rivolgere un sincero ringraziamento per la disponibilit?, l’attenzione e la sensibilit? dimostrate in ogni fase della complessa vicenda”.”Fin dai primi giorni, quando fui contattato dalla compagna Vanessa, abbiamo seguito da vicino l’evolversi della situazione – spiega il sindaco – recita il testo pubblicato online. ? stato difficile e doloroso, ma oggi prevale un sentimento di riconoscenza: verso chi ha lavorato lontano dai riflettori e verso tutte le persone che, con rispetto e senso delle istituzioni, stanno contribuendo a riportare Michele a casa – Siamo certi che saranno chiariti tutti gli aspetti della vicenda e che potr? buttarsi alle spalle questa triste parentesi”.

