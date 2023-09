L’Aquila, Progetto “Adotta una scuola” anche per il nuovo anno scolastico

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Anche quest’anno”, si legge in una nota trasmessa dall’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella “la giunta comunale ha approvato la delibera relativa al progetto ‘Adotta una scuola’ con l’obiettivo di coinvolgere le associazioni di volontariato (con specifica abilitazione) nella sorveglianza e nell’assistenza degli alunni all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici per l’anno 2023/2024”.

“Il progetto ha riscosso un importante successo, grazie all’aiuto fornito dall’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e dall’Associazione Nazionale Alpini – precisa la nota online. Quest’anno ci sar? anche la collaborazione dei volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato” spiega ancora l’assessore Cucchiarella “nei prossimi giorni, non appena saranno espletate tutte le pratiche burocratiche del caso, verranno sottoscritte le convenzioni con queste Associazioni, alle quali sar? riconosciuto anche un rimborso forfettario a fronte dell’impegno che da diversi anni mettono in questa attivit?.”

Conclude la Cucchiarella “in attesa che possa attivarsi il servizio ringrazio personalmente e da parte di tutta l’amministrazione, i volontari ed i presidenti di queste associazioni, soprattutto per l’impegno e la seriet? che hanno sempre mostrato e continuano a mostrare nei confronti della collettivit?”.

