L’Aquila, Progetto Case, al via il recupero delle spese per il consumo del gas. Colonna: “Si tratta di un acconto e sono previste rateizzazioni per evitare oneri eccessivi per gli assegnatari”

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Comune dell’Aquila avvier? il recupero delle spese per il consumo del gas da parte degli assegnatari degli alloggi del Progetto Case – si apprende dalla nota stampa. Lo ha deciso la giunta comunale, approvando una delibera proposta dall’assessore al Patrimonio, Vito Colonna – viene evidenziato sul sito web.

Il recupero riguarder? il periodo che va dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2021. “Si tratta di un acconto – ha spiegato l’assessore Colonna – che peraltro verr? rateizzato secondo un prospetto che varia il numero delle rate a seconda degli importi dovuti dagli inquilini”.

Gli interessati riceveranno un avviso, contenente le somme da versare e la suddivisione dei pagamenti – precisa la nota online. Fino a 200 euro non sono previste rate, tra 200,01 e 600 sono stabilite tre rate, tra 600,01 e 900 euro le rate sono sei, otto quelle contemplate per la riscossione di importi tra 900,01 e 1.200,00 euro, dieci tra 1.200,01 e 1.500,00 euro, quindici tra 1.500,01 e 2.000,00 euro, venti tra 2.000,01 e 2.500,00 euro, 24 oltre 2.500 euro – riporta testualmente l’articolo online. Le rate saranno bimestrali, con scadenza a partire dal secondo mese successivo al ricevimento dell’avviso – recita il testo pubblicato online.

“Avevamo la necessit? di contemperare due esigenze – ha osservato l’assessore Colonna – da una parte il recupero di quanto il Comune ha pagato per il gas da riscaldamento e per l’acqua sanitaria, allo scopo di scongiurare il danno erariale per il protrarsi di questa situazione – Dall’altra, dovevamo evitare a tutti costi che tale operazione fosse eccessivamente onerosa e mettesse in difficolt? le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questa ragione, si ? deciso di procedere alla riscossione di un acconto e di inserire pagamenti a rate, che sono di numero maggiore in relazione all’entit? delle somme”.

L’assessore Colonna ha infine sottolineato come a breve la ditta affidataria della lettura dei contabilizzatori del gas da riscaldamento e acqua calda sanitaria avvier? tali operazioni, che saranno precedute da varie iniziative tra cui campagne di informazione e allestimento di un sito internet dedicato –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it