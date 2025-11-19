- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

L’Aquila, Progetto Case: iniziate letture periodiche contabilizzatori gas e acqua calda sanitaria

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessorato alle Opere pubbliche rende noto alla cittadinanza che a partire da luned? 17 novembre sono iniziate le letture periodiche dei contabilizzatori per gas e acqua calda sanitaria nei progetti C.A.S.E.Gli interventi saranno realizzati dagli operatori della societ? Implanet srl, muniti di tesserino identificativo per conto del Comune dell’Aquila –

