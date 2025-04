L’Aquila, Progetto Futuro Impresa. Le premiazioni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Futuro Impresa L’Aquila, si chiude la prima fase con le premiazioni delle idee migliori – precisa il comunicato. L’Assessore Lancia: “Pronti per il secondo step, vogliamo continuare a lavorare con i giovani del territorio”. Due progetti premiati nell’ambito di Futuro Impresa L’Aquila dalla Fondazione CarispAq che a Palazzo Margherita ha consegnato gli assegni da 4mila e mille euro rispettivamente ad Alessio Onofri e Paola Silveri, due dei tanti giovani che hanno aderito all’iniziativa dell’assessorato alle Politiche Giovanili guidato da Ersilia Lancia, sviluppata attraverso un bando di ANCI cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili anni – 2020 e 2021 – ed ? sviluppato con 17 comuni con il supporto della Fondazione CarispAq.”Futuro Impresa L’Aquila si ? chiuso nel migliore dei modi – ha dichiarato l’assessore Ersilia Lancia – perch? grazie anche all’apporto di Fondazione CarispAq abbiamo premiato le due migliori idee, tra le tante che ci hanno presentato i ragazzi e le ragazze del nostro territorio – Sono molto soddisfatta del lavoro svolto con le Politiche giovanili, ma Futuro Impresa non finisce qui: ci sar? una seconda parte, perch? vogliamo continuare a lavorare insieme a tutti i giovani del territorio”.“Nell’ultimo anno – ha aggiunto il Vicepresidente della Fondazione CarispAq, Pierluigi Panunzi – ci siamo concentrati sulla crescita e la formazione dei giovani e questo progetto va nella direzione giusta – viene evidenziato sul sito web. Il nostro obiettivo non ? solo quello di sostenere questi giovani economicamente, ma vogliamo spronare anche altri giovani a mettersi in gioco”. Il progetto che si ? aggiudicato 4mila euro ? BodyApp, di Alessio Onofri, che ha sviluppato un’app che mette insieme la salute, il benessere e la forma fisica con il territorio, permettendo ai professionisti del settore di implementare il proprio lavoro e ai turisti sportivi di visitare l’aquilano attraverso percorsi dedicati – precisa il comunicato. Paola Silveri di Barete, invece, ? stata premiata per un progetto che rilancia la tradizionale attivit? di famiglia, un vecchio mulino a pietra, trasformandolo in una realt? ricettiva moderna –

