L’Aquila, Progetto GUIDA LA TUA VITA: pubblicato l’avviso pubblico per la realizzazione di un corso gratuito di formazione per esercenti

Il Comune dell’Aquila ha pubblicato l’Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di un corso gratuito, rivolto a tutti gli Esercenti interessati, che intende fornire informazioni adeguate sulle problematiche correlate al consumo di sostanze, quali droghe e alcol, e agli effetti dannosi sulla salute individuale e collettiva –

Il corso, promosso e realizzato da personale specializzato della ASL1, UOSD Ser.D. nell’ambito del progetto “Guida la tua Vita”, che vede il Comune dell’Aquila Ente capofila, ha l’obiettivo di fornire agli esercenti con somministrazione di bevande alcoliche, le informazioni necessarie per affrontare al meglio situazioni di abuso di alcol e di altre sostanze alteranti.

Il progetto "Guida la tua vita", promosso dal Comune dell'Aquila, vede coinvolti diversi soggetti istituzionali (Ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura dell'Aquila, Dipartimento Scienze Umane dell'Universit? dell'Aquila, Direzione Generale ASL1 e UOSD Ser.D. L'Aquila, Associazione VIDES SPES) ed ? stato approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga, con lo scopo di prevenire l'incidentalit? stradale provocata dal consumo di sostanze psicotrope attraverso la promozione di processi educativi-formativi rivolti agli studenti degli istituti di Istruzione Secondaria di II grado del Comune dell'Aquila, ai giovani ed all'intera cittadinanza. si pone come obiettivo la prevenzione dell'incidentalit? alcol e droga correlata, attraverso un'efficace evidenza del rischio provocato dall'abuso di sostanze alteranti, andando in particolare a scardinare il binomio che vede il divertimento necessariamente collegato all'assunzione di tali sostanze. Diverse sono le azioni di sensibilizzazione e di formazione che il progetto mette in atto, tra queste si ritiene che il ruolo degli esercenti sia determinante per una diffusione corretta delle informazioni relative agli effetti causati dalle sostanze.

L'avviso sar? in pubblicazione dalla data odierna e per i prossimi quindici giorni sull'albo pretorio e sar? consultabile al seguente link:https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_941.html

