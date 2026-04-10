L’Aquila – Progetto mobilità “Siamo tutti pedoni”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Aquila guarda oltre le barriere: sicurezza, accessibilit? e inclusione al centro della campagna “Siamo Tutti Pedoni” Sicurezza, autonomia e diritto alla mobilit?: sono questi i temi al centro dell’adesione del Comune dell’L’Aquila alla campagna nazionale “Siamo Tutti Pedoni”, in un contesto in cui i dati sugli incidenti stradali continuano a evidenziare criticit? per i pedoni, soprattutto anziani. L’amministrazione comunale partecipa alla quattordicesima edizione dell’iniziativa, promossa da SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL insieme al Centro Antartide, che per il 2026 assume il titolo “Oltre le barriere” e propone una visione ampia e contemporanea dell’accessibilit?. La campagna, che coinvolge amministrazioni locali, aziende sanitarie e associazioni su tutto il territorio nazionale, si svilupper? attraverso attivit? di sensibilizzazione, contenuti informativi e iniziative diffuse anche a livello locale e si concluder? con una giornata nazionale prevista per la fine di maggio – Non solo barriere architettoniche, dunque, ma anche ostacoli sensoriali, cognitivi, digitali, culturali e sociali che limitano la piena partecipazione alla vita urbana, con un’attenzione particolare alle persone pi? fragili e alla popolazione anziana – si apprende dal portale web ufficiale. Un approccio quanto mai necessario se si considerano i dati pi? recenti: dall’inizio del 2026 sono gi? 108 i pedoni che hanno perso la vita sulle strade italiane e oltre la met? delle vittime ha pi? di 65 anni – precisa la nota online. Numeri che raccontano non solo un problema di sicurezza, ma anche una condizione diffusa di limitazione dell’autonomia e delle possibilit? di socialit?. L’adesione del Comune si inserisce in un momento particolarmente significativo per la citt?, designata Capitale Italiana della Cultura 2026, un riconoscimento che richiama con forza i temi dell’inclusione, dell’accessibilit? e della partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La campagna si collega inoltre al percorso della Settimana Europea della Mobilit?, in programma dal 16 al 22 settembre, che sar? dedicata alla mobilit? intergenerazionale e alla costruzione di sistemi urbani capaci di rispondere ai bisogni di tutte le et?.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it