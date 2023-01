L’Aquila, Progetto sperimentale di vita indipendente, al via le domande per i benefici

- Advertisement -

? stato pubblicato l’avviso per chiedere i finanziamenti per la cosiddetta Vita indipendente, una misura a sostegno dei cittadini anziani e disabili gravi – Si tratta di un’azione sociale che ha l’obiettivo di permettere ai soggetti in condizioni di disagio (per et? avanzata e diversa abilit?) di condurre un’esistenza quanto pi? possibile autonoma – si apprende dal portale web ufficiale.

Per poter accedere al sostegno economico, occorre essere residenti nel territorio comunale dell’Aquila e avere, tra l’altro, un’isee socio sanitario non superiore a 20mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Alla domanda di partecipazione, il cui modello ? pubblicato sul sito internet del Comune, unitamente all’avviso che contiene tutte le informazioni dettagliate, a questo indirizzo

https://www.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=921&id_sez_ori=&template_ori=12 , dovr? essere allegato un progetto di servizi assistenziali ritenuti necessari per far fronte alle proprie esigenze di vita indipendente (anche in questo caso, sulla pagina web dell’avviso ? pubblicato un modello per facilitare la redazione del progetto). Saranno ammesse a rimborso le spese sostenute per l’assistenza personale e per la partecipazione alle attivit? di inclusione sociale e relazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

I termini per presentare la domanda e la documentazione prevista scadranno il 15 febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“In aggiunta a questo servizio, molto importante per fornire un aiuto mirato a elevare la qualit? della vita a questa categoria di persone, ne ? stato istituito un altro, strettamente correlato al primo – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini -. Si tratta di una consulenza psicologico-sociale, gestita da un’assistente sociale e una psicologa che forniranno tutte le informazioni utili e un supporto alla predisposizione del progetto”. La consulenza va chiesta per appuntamento, contattando i recapiti telefonici 0862.645500 oppure 0862.645540.

