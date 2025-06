L’Aquila, Progetto Student House Le Cannelle: martedì 24 giugno, alle ore 11:30, a Palazzo Margherita, la presentazione del progetto

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Marted? 24 giugno alle ore 11:30 a Palazzo Margherita, si terr? l’evento di presentazione del progetto “Student House Le Cannelle”, inserito nell’ambito delle iniziative di housing universitario previste dal DM MUR n. 481 del 26 febbraio 2024. All’incontro, organizzato da Banca del Fucino, in quanto advisor strategico del progetto, interverranno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente di Banca del Fucino, Mauro Masi, l’architetto e urbanista Sergio Pasanisi e il commissario straordinario per gli alloggi universitari, Manuela Manenti.L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire i dettagli di un’iniziativa unica nel suo genere, che ha il suo centro all’Aquila e che unisce innovazione, inclusione, sostenibilit? ambientale – si apprende dalla nota stampa.

