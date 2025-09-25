L’Aquila, Programma Restart, pubblicato avviso per Istituzioni e associazioni culturali  finanziate dal MiC nell’ambito del Fondo nazionale spettacolo dal vivo e del Cinema

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sul portale istituzionale del Comune dell’Aquila ? stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al programma Restart “Sviluppo delle potenzialit? culturali per l’attrattivit? turistica del cratere”, destinato alle Istituzioni e alle associazioni culturali del territorio aquilano di livello nazionale riconosciute dal Ministero della Cultura e finanziate nell’ambito del fondo nazionale spettacolo dal vivo (ex Fus) e nell’ambito cinema dalla legge 220/2016 (filoni di intervento A1 e A2).Con tale avviso il Comune dell’Aquila, Ente gestore dei fondi “Restart – Sviluppo delle potenzialit? culturali per l’attrattivit? turistica del cratere”, intende sostenere le grandi imprese culturali cittadine nella proposta di progetti in grado di rispondere alle finalit? del medesimo programma Restart, spaziando all’interno di ambiti di attivit? quali la valorizzazione dei beni culturali, delle risorse paesaggistiche e delle risorse tecniche, la formazione e lo sviluppo di nuove competenze artistiche e culturali, il sostegno a nuove istanze artistiche e culturali, la promozione di iniziative di partenariato e la programmazione di eventi di eccellenza del sistema culturale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A tali interventi si intrecciano gli obiettivi del progetto “L’Aquila citt? multiverso”, nell’ambito del prestigioso titolo di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.L’avviso, approvato con determinazione dirigenziale 4589/2025 del settore AQ Progetti speciali per la rinascita, programma Restart, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico – PNRR e PNC, comprende tutti i format necessari per la presentazione delle istanze, oltre che le Linee Guida e la Guida alla rendicontazione, ed avr? una durata di 30 giorni, termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti che dovranno riguardare l’attivit? 2025; alla scadenza di detti termini, si proceder? alla verifica dei requisiti e alla nomina della commissione di valutazione – si apprende dalla nota stampa. Le risorse stanziate, pari a 650mila euro, di cui 600mila per il filone A1 e 50mila per quello A2, sono state approvate con delibera Cipess 42/2023 e programmate per le finalit? sopra riportate con deliberazione di Giunta Comunale 110/2025.Si precisa che l’Avviso Pubblico mira al riallineamento tra annualit? di assegnazione delle risorse Restart, come da Delibera CIPESS 42/2023, ed annualit? delle attivit? svolte – si apprende dalla nota stampa. Per tali motivi, l’avviso finanzia esclusivamente attivit? realizzate o da realizzare nel 2025, per la quale non siano gi? stati gi? stati assegnati ulteriori fondi Restart.Le attivit? delle Istituzioni culturali relative all’annualit? 2026 saranno oggetto di successivi avvisi a valere sia sulla CIPESS 42/2023 e sia sulla CIPESS 10/2025, per il finanziamento di progetti specificatamente ideati per “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.L’Avviso, con la relativa modulistica, ? reperibile sul sito internet del Comune dell’Aquila, all’albo pretorio dell’ente, al link: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_569526_0_3.html

