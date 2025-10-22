L’Aquila promuove la mobilità inclusiva: in uso la joëlette elettrica “E-Motion” per persone con disabilità

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato un atto di indirizzo che disciplina l’utilizzo della jo?lette elettrica E-Motion, una speciale carrozzina monoruota motorizzata, acquistata per favorire la partecipazione di persone con disabilit? o difficolt? motorie a escursioni e percorsi su terreni accidentati.L’iniziativa, nata in occasione della Settimana europea della mobilit? 2025, rientra nel tema annuale “Mobilit? per tutti”, volto a promuovere l’accessibilit? e l’inclusione nei sistemi di mobilit? sostenibile – si apprende dalla nota stampa. La gestione della jo?lette sar? affidata al settore Mobilit? Sostenibile dell’ente comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un apposito disciplinare d’uso regolamenter? la concessione temporanea del mezzo: potranno richiederlo associazioni, enti, comitati o cittadini con disabilit?, per attivit? ed eventi senza scopo di lucro e con finalit? di interesse pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questo progetto – evidenziano Biondi e Giuliani – rappresenta un atto di civilt? e di attenzione verso chi, troppo spesso, resta escluso da esperienze che dovrebbero appartenere a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Una citt? ? davvero sostenibile solo quando nessuno ? lasciato indietro”.

