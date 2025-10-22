- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 22, 2025
L’Aquila promuove la mobilità inclusiva: in uso la joëlette elettrica “E-Motion” per persone con disabilità

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato un atto di indirizzo che disciplina l’utilizzo della jo?lette elettrica E-Motion, una speciale carrozzina monoruota motorizzata, acquistata per favorire la partecipazione di persone con disabilit? o difficolt? motorie a escursioni e percorsi su terreni accidentati.L’iniziativa, nata in occasione della Settimana europea della mobilit? 2025, rientra nel tema annuale “Mobilit? per tutti”, volto a promuovere l’accessibilit? e l’inclusione nei sistemi di mobilit? sostenibile – si apprende dalla nota stampa. La gestione della jo?lette sar? affidata al settore Mobilit? Sostenibile dell’ente comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un apposito disciplinare d’uso regolamenter? la concessione temporanea del mezzo: potranno richiederlo associazioni, enti, comitati o cittadini con disabilit?, per attivit? ed eventi senza scopo di lucro e con finalit? di interesse pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questo progetto – evidenziano Biondi e Giuliani – rappresenta un atto di civilt? e di attenzione verso chi, troppo spesso, resta escluso da esperienze che dovrebbero appartenere a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Una citt? ? davvero sostenibile solo quando nessuno ? lasciato indietro”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell'Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l'intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L'Aquila, attraverso il quale e' stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

