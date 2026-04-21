L’Aquila, proposte di Campitelli approvate: qualità architettonica e nuove regole per energia e chioschi

Durante la seduta odierna del Consiglio regionale, sono state approvate due proposte di legge presentate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, delegato regionale all’Urbanistica ed Energia.

La prima proposta riguarda la qualità architettonica e è stata approvata con larga maggioranza, registrando solo tre astensioni. Secondo Campitelli, questa norma riconosce l’importanza dell’architettura come espressione artistica essenziale per il benessere e il miglioramento dello stile di vita. Inoltre, all’interno della proposta di legge è presente anche uno specifico articolo che permette la realizzazione di chioschi sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione e promuovere un turismo tutto l’anno.

La seconda proposta di legge, approvata a maggioranza, riguarda l’individuazione delle aree idonee e introduce una classificazione più moderna ed efficace delle aree: idonee, ordinarie e interdette. Campitelli sottolinea l’importanza di questa scelta strategica che mira a promuovere un modello energetico sostenibile e a tutelare le risorse ambientali del territorio.

L’obiettivo di entrambe le proposte di legge è quello di guardare al futuro, tenendo conto delle esigenze della collettività e promuovendo lo sviluppo sostenibile del territorio. Ora la parola passa ai singoli Comuni interessati, che saranno i titolari della pianificazione territoriale in base a queste nuove normative.

In conclusione, Campitelli afferma: “Il vero nemico è l’immobilismo. Con queste proposte di legge, la Regione compie un passo importante verso la pianificazione energetica del futuro, promuovendo un equilibrio tra le esigenze umane e la necessità di creare nuove opportunità di lavoro, nel rispetto dell’ambiente”.