lunedì, Novembre 10, 2025
Attualità

L’Aquila, Prorogata anche per il 2026 l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale dell’autostrada A24

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:? stato rinnovato l’accordo per un altro anno relativo alla gratuit? del tratto autostradale A24 tra L’Aquila Est e L’Aquila Ovest. A darne notizia sono stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, a seguito della comunicazione giunta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale viene concessa la possibilit? di reiterare la misura attivata nel maggio 2023.“Attraverso una costante interlocuzione con la societ? Strada dei Parchi Spa, ? stata constatata l’assoluta validit? del provvedimento ai fini delle fluidit? della mobilit? urbana e intercomunale – Dal monitoraggio negli ultimi mesi, infatti, si registra una media di transiti di oltre 45.000 mensili che evidenzia un crescente apprezzamento della misura da parte di cittadini e utenti – hanno dichiarato Biondi e Giuliani – La proroga dell’esenzione anche per il prossimo anno riveste inoltre un’importanza strategica non soltanto per favorire una migliore accessibilit? al centro urbano, ma anche per sostenere la piena riuscita delle iniziative previste e l’accoglienza dei visitatori attesi per L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della cultura”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

