L’Aquila, Prosegue il percorso per “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”. Ecco i progetti del dossier

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Giunta comunale ha, infatti, approvato le proposte di progettualit? culturali, contenute nel dossier “L’Aquila citt? multiverso”, selezionate dal comitato dei garanti, riunitosi per la prima volta il 25 agosto scorso, e che verranno finanziate attraverso il milione di euro stanziato dal ministero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. I progetti culturali individuati dal comitato dei garanti e approvati dalla Giunta sono i seguenti: Cadere sette volte, rialzarsi l’ottava (Fondazione Giorgio De Marchis Bonanni d’Ocre); Uno scintillio nell’ombra – Arte, vita sotterranea, attraversamenti (Accademia delle Belle Arti); Recovery sound art (Istituzione Sinfonica Abruzzese); L’Aquila immaginaria (Teatrozeta); Seminiamo arte (Mubaq – Musei dei bambini); L’AquilArthe: la persona al centro (Conservatorio di Musica “Alfredo Casella); Musica per-formare (Societ? Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli); Dimore culturali (Associazione Angelo De Nardis di Prata); Il contemporaneo risiede all’Aquila (Associazione Amici dei MU6); L’Orchestra Jazz che vorrei (Associazione Teatro Opera Project); Tutto il superfluo necessario (Associazione di promozione sociale RICORDO); Opera democratica + public program (Fondazione Pistoletto); Forme sensibili (Gran Sasso Science Institute); Racconti per ricominciare (Vesuvio teatro); Sonno Sogno (Associazione Xplosiva – club to club); Scuola delle arti e dei mestieri dello spettacolo (Teatro Stabile d’Abruzzo); Pre-Texts (Artisti per il Matta – Bach center); Intrecci e risonanze (Comune di Rieti); Ver sacrum (Comune di Rieti); Architetture per spettacolo e intrattenimento ieri e oggi (Comune di Rieti); Hackaton Culturale – Ricreare insieme (Comune di Rieti); Millenni sulle montagne (Comune di Rieti).“Si tratta – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – del primo step di un percorso con cui daremo attuazione alle iniziative contenute nel dossier di candidatura e grazie al quale ci ? stato riconosciuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Questi progetti saranno finanziati con le risorse che il Mic mette a disposizione della citt? vincitrice, mentre ulteriori iniziative contenute nel documento saranno sostenute attraverso altre linee di finanziamento”.Si ricorda che il comitato, in attesa delle nomine di ulteriori componenti a seguito dell’avviso pubblico approvato dall’ente, ? composto da: Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila (presidente), Roberto Santangelo, assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, titolare Usr (Ufficio speciale ricostruzione sisma 2016), Raffaello Fico, titolare Usrc (Ufficio speciale ricostruzione comuni del cratere 2009), Salvo Provenzano, titolare Usra (Ufficio speciale ricostruzione dell’Aquila), Emanuela Iorio e Daniele Ferella, vicepresidenti del Consiglio comunale dell’Aquila, Letizia Rosati, assessore alla Cultura del Comune di Rieti, coadiuvati da Alessandro Crociata e Pier Luigi Sacco, che hanno curato e redatto il dossier di candidatura – si legge sul sito web ufficiale.

