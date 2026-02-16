L’Aquila, proseguono gli eventi di Libriamoci con romanzi fantastici e illustrati a La Lanterna Magica, nell’ambito del progetto DIGITALE 2.0 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2024

Proseguono le attività dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” legate al progetto DIGITALE 2.0 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2024 promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura.

Dal 16 febbraio e fino a sabato 21, si terrà un incontro nell’ambito della campagna nazionale Libriamoci, promossa dal Centro per il libro e la lettura, che porta la lettura ad alta voce nelle scuole italiane.

Il tema dell’evento sarà “Cantare la bellezza: romanzi fantastici e illustrati che sussurrano la meraviglia nascosta nel creato e nei nostri cuori”. Si tratterà di romanzi fantasy della letteratura internazionale, che verranno letti ad alta voce agli studenti, accompagnati dalla visione di clip dei film che li hanno ispirati.

I romanzi in questione saranno “Harry Potter e la Pietra Filosofale” di Chris Columbus e “Coraline e la porta magica” diretto da Henry Selick.

Gli istituti aderenti all’iniziativa sono l’Istituto Comprensivo Paganica, l’Istituto S. Maria degli Angeli, l’Istituto Maestre Pie Filippini e l’Istituto Istruzione Superiore Adone Zoli di Atri.

Il cinema si conferma quindi come un linguaggio universale capace di unire ed emozionare, mentre la lettura diventa un viaggio verso la parte più autentica e libera di ciascuno.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”.