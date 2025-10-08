L’Aquila protagonista: cordoglio per la scomparsa dell’ex Rettore Edoardo Alesse 

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Il gruppo consiliare L’Aquila Protagonista esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Professor Edoardo Alesse, gi? Rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per la comunit? accademica e per l’intera citt?: un uomo di scienza e delle istituzioni, capace di unire rigore, visione e profondo senso civico – riporta testualmente l’articolo online. Sotto la sua guida l’Ateneo aquilano ha saputo affrontare con forza e competenza momenti complessi, contribuendo in modo decisivo alla rinascita culturale e sociale dell’ateneo – riporta testualmente l’articolo online. Il suo impegno costante per la crescita dell’Universit? e per il futuro dei giovani rester? un’eredit? preziosa per l’intera citt?. Esprimiamo la nostra pi? sincera vicinanza alla famiglia, ai colleghi del mondo accademico e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui”, conclude la nota –

