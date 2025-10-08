- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 8, 2025
Attualità

L’Aquila protagonista: cordoglio per la scomparsa dell’ex Rettore Edoardo Alesse 

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Il gruppo consiliare L’Aquila Protagonista esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Professor Edoardo Alesse, gi? Rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per la comunit? accademica e per l’intera citt?: un uomo di scienza e delle istituzioni, capace di unire rigore, visione e profondo senso civico – riporta testualmente l’articolo online. Sotto la sua guida l’Ateneo aquilano ha saputo affrontare con forza e competenza momenti complessi, contribuendo in modo decisivo alla rinascita culturale e sociale dell’ateneo – riporta testualmente l’articolo online. Il suo impegno costante per la crescita dell’Universit? e per il futuro dei giovani rester? un’eredit? preziosa per l’intera citt?. Esprimiamo la nostra pi? sincera vicinanza alla famiglia, ai colleghi del mondo accademico e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui”, conclude la nota –  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

