L’Aquila protagonista l’8 settembre a EXPO 2025 Osaka: CTE SICURA presenta il modello di ricostruzione e resilienza post-sisma nell’evento organizzato da Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Invitalia

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) “SICURA” dell’Aquila, progetto di punta a livello nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nella sicurezza urbana e territoriale, finanziata nel 2020 come progetto pilota insieme a sole altre cinque citt? italiane, si prepara a ricoprire un ruolo di primo piano all’EXPO 2025 di Osaka, in Giappone – si apprende dalla nota stampa. Il Comune dell’Aquila, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e del Cratere (USRA e USRC) e l’Universit? degli Studi dell’Aquila assieme al CNR-ITC, in qualit? di partner chiave, presenteranno il modello innovativo di gestione e resilienza urbana sviluppato nel contesto post-sisma – All’incontro divulgativo e di promozione, organizzato e voluto dal ministero, parteciperanno anche le altre CTE finanziate anche successivamente a quella aquilana (in Italia, attualmente, le Case sono tredici), tra cui Roma, Cagliari, Taranto, Matera, Napoli, Torino, Prato e Pesaro – aggiunge testualmente l’articolo online. ?La partecipazione della CTE SICURA all’EXPO 2025 di Osaka rappresenta un’occasione straordinaria per mostrare al mondo come L’Aquila sia riuscita a fare del suo percorso di rinascita anche una sfida di innovazione e sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nostro territorio ?, oggi, un laboratorio a cielo aperto, dove ricerca scientifica, istituzioni e imprese collaborano per costruire modelli urbani pi? sicuri e sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. Portare a Osaka l’esperienza maturata sul campo significa non solo confrontarsi sulla ricostruzione, che tanto interesse suscita in Giappone – testimoni ne sono le molte delegazioni ricevute e il recente invito a Kobe rivolto alla nostra municipalit? – ma anche offrire un modello replicabile di sviluppo e di utilizzo delle tecnologie emergenti al servizio delle comunit?. ? motivo di orgoglio sapere che da qui, dal cuore dell’Appennino, si contribuisce al dibattito internazionale sulle citt? intelligenti del futuro?, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a capo della delegazione di cui fanno parte anche l’Universit?, con Fabio Graziosi, professore ordinario di Telecomunicazioni, presidente della Fondazione VITALITY e referente scientifico della CTE SICURA nonch? rettore eletto dell’ateneo, e Fabio Franchi, ricercatore dell’Universit? e organizzatore del panel per la CTE SICURA, l’Usra e l’Usrc, rispettivamente con i due titolari Salvo Provenzano e Raffaello Fico, e il responsabile unico del procedimento della CTE, Marco Marrocco – riporta testualmente l’articolo online. “L’Aquila, grazie alla sua forte vocazione ambientale e alla qualificata presenza di universit? e centri di ricerca, in sinergia con progettualit? quali la Casa delle Tecnologie Emergenti SICURA o l’Ecosistema dell’Innovazione VITALITY che unisce Marche, Abruzzo e Umbria, intende contribuire allo sviluppo di iniziative di trasferimento tecnologico per il centro Italia”, a sottolineato Graziosi – precisa il comunicato. Mentre Provenzano e Fico hanno aggiunto: “Siamo onorati di partecipare a questo importante appuntamento internazionale dedicato alle tecnologie per la gestione urbana – si legge sul sito web ufficiale. Il nostro impegno, come Uffici Speciali, non lontani dalla conclusione della ricostruzione fisica, ? quello di lavorare a una rigenerazione urbana che sappia coniugare innovazione e sostenibilit?, migliorando la qualit? della vita nei nostri territori e nelle comunit?.Grazie a sistemi e tecnologie avanzate, puntiamo a rendere gli spazi urbani pi? sicuri, efficienti e sostenibili – La sfida ? immaginare e realizzare paesi che non siano pi? percepiti come luoghi marginali, ma connessi, dinamici, capaci di valorizzare il patrimonio locale e al tempo stesso aprirsi al mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’EXPO di Osaka rinnova, per noi, l’occasione straordinaria di condividere esperienze e confrontarci con le migliori pratiche internazionali, percorrendo una strada gi? tracciata negli scorsi mesi, in occasione della visita a Kobe”.La CTE SICURA L’Aquila avr? una sessione dedicata intitolata “CTE SICURA L’Aquila: Tecnologie Emergenti per la Ricostruzione – Innovazione, Monitoraggio e Resilienza nel Post-Sisma”. La CTE SICURA, infatti, si propone come piattaforma abilitante per l’innovazione e la sicurezza, diventando un modello replicabile di come le tecnologie emergenti possano essere messe al servizio del bene comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante la presentazione, verranno illustrati gli strumenti digitali, le soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, le piattaforme GIS, la sensoristica avanzata e i modelli digital twin utilizzati all’Aquila per migliorare la pianificazione, il controllo e la trasparenza dei processi di ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si approfondir? il potenziale trasformativo delle tecnologie in ambito urbano e territoriale, affrontando aspetti cruciali come il monitoraggio strutturale in tempo reale degli edifici e delle infrastrutture tramite sensori digitali e Machine Learning, la digitalizzazione del patrimonio edilizio, la gestione integrata dei dati di progetto e la partecipazione informata delle comunit? locali.Un focus particolare sar? posto sulle sinergie tra ricerca accademica, governance pubblica e innovazione tecnologica, che supportano una ricostruzione non solo pi? veloce, ma anche pi? sicura, sostenibile e orientata alla resilienza – si legge sul sito web ufficiale. Le tecnologie abilitanti includono 5G per comunicazioni affidabili e sicure, intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT) e blockchain.

